「僕は路上でサッカーを始めたんだ。10年前はまだまだ下手だったし、家も金欠だったから、ピザの配達員として働き始めた。あの頃、『将来、ミランの主力選手になってセリエAを戦うことになる』って言われても、絶対信じられなかったよ。プロサッカー選手になるなんて夢にも思わなかったし、友達と遊ぶことしか頭になかった。 18歳くらいで引退しようとも考えていました。その後、ストラスブールでトライアルを受け、契約にサインし、もう辞めるべきではないと自分に言い聞かせました」。