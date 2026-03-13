ミランがインテルに勝利したダービーの主役となり、アシストを記録したユスフ・フォファナが、SportMediasetのインタビューでこの件やその他について語った。ロッソネロの中盤選手のコメントは以下の通り。
フォファナ：「我々はミランだ。スクデットを信じなければならない。20アシストを記録し、レアオの仕事を奪いたい。配達員をしていた18歳の頃、辞めたいと思っていた」
アシスト・ア・エストゥピナン
「ここ2、3年は左足でのトレーニングを続けていて、上達しているよ。いつもゴールにつながるパスを心がけている。シーズン終了までに20本（ミラン加入以来、アシストは13本、編注）に到達したいと思っている。レオーは僕が彼の仕事を奪っているからあまり喜んでいないけど」と彼は笑いながら語った。
始まりと経歴
「僕は路上でサッカーを始めたんだ。10年前はまだまだ下手だったし、家も金欠だったから、ピザの配達員として働き始めた。あの頃、『将来、ミランの主力選手になってセリエAを戦うことになる』って言われても、絶対信じられなかったよ。プロサッカー選手になるなんて夢にも思わなかったし、友達と遊ぶことしか頭になかった。 18歳くらいで引退しようとも考えていました。その後、ストラスブールでトライアルを受け、契約にサインし、もう辞めるべきではないと自分に言い聞かせました」。
スクデット
「我々はミランだ。メッセージを発する必要はない。フォファナがメッセージを発する必要もない。我々はミランであり、それだけで信じられるのだ」
