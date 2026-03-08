フェルミン・ロペスは、バルセロナがニューカッスルの「難しいスタジアム」と「フィジカル重視のスタイル」を警戒していると認めた。

ラフィーニャは決勝トーナメント1回戦第1戦の試合に万全の状態で臨めると見込んでいる選手の一人だ。このブラジル人ウインガーもアスレティック・クラブ戦ではベンチスタートだったが、まだ十分な余力があると主張している。「他の選手ほど疲れてはいない。何しろ軽傷からの回復中だから、休む時間も取れた。体調は良い」と元リーズ・ユナイテッドの選手は試合後に説明した。

フォワードは、チームが最近の過密日程の影響を感じている一方で、リーガ首位を維持していることがもたらす心理的な高揚感が非常に大きいことを認めた。「前回の試合は非常に厳しい戦いだったため、多少の疲労があるのは事実だ。それは当然のことだ。最も重要なのは、我々が勝ち点3を確保したことだ」とラフィーニャは締めくくった。バルセロナは、この勝利の勢いをセント・ジェームズ・パークの「ライオンの巣」に持ち込もうとしている。