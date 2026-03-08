Getty
翻訳者：
フェルミン・ロペスは、バルセロナがニューカッスルの「難しいスタジアム」と「フィジカル重視のスタイル」を警戒していると認めた。
ビルバオでの調整がフェルミンのイングランド遠征を準備する
ビルバオでの勝利を確実にするため後半途中出場したフェルミンは、バスク地方の雰囲気がイングランドで待ち受ける試合への完璧なウォーミングアップとなったと確信している。22歳の攻撃的選手は、ハンジ・フリック監督率いるチームがエディ・ハウ監督のマグパイズ（ニューカッスル）の本拠地で繰り広げられる激しい試合に備えなければならないことを認識し、目の前の課題について幻想を抱いていない。
- Getty Images Sport
ファーミン、タインサイドでの「肉体的な」試練に備える
「終盤は少し苦しんだが、最後の数分間は非常に良く守れたと思う。勝利を大変喜んでいる」とフェルミンは試合後、ムンド・デポルティーボの取材に語った。「この優位を保たねばならないことは承知している。レアル・マドリードが昨日勝利したことを踏まえ、今日の勝利は極めて重要だった。我々はまさにそれを成し遂げ、大いに喜んでいる。今は火曜日の試合に集中する」
ニューカッスルとの欧州戦を見据え、このミッドフィルダーはプレミアリーグ勢のフィジカルの強さがバルサにとって大きな懸念材料だと認めた。「勝利の勢いを持って臨める。ここでの試合と同様に、非常に厳しいスタジアムでフィジカルに優れた相手と対戦することも承知している。我々は素晴らしいパフォーマンスを発揮し、普段通りのサッカーで勝利を掴みたい」と付け加えた。
フリックのローテーション戦略が功を奏した
サン・マメスでの勝利は、フリック監督が主力選手数名をベンチに留めた選択によって一層印象深いものとなった。チャンピオンズリーグを見据え、ドイツ人指揮官は選手を大幅に入れ替え、過酷な国内日程を経てタイズサイド遠征に臨む主力攻撃陣のフレッシュさを確保した。
フェルミンは、チームがイングランド行きのフライトに備える今後48時間において、回復が最優先事項となることを強調した。このミッドフィルダーは「回復に充てられる日数はごくわずかだ」と指摘し、火曜夜のニューカッスル・サポーターの前でプレーする前に、チームが適切に回復できることの重要性を強く訴えた。
- Getty Images Sport
ラフィーニャ、出番を待つ
ラフィーニャは決勝トーナメント1回戦第1戦の試合に万全の状態で臨めると見込んでいる選手の一人だ。このブラジル人ウインガーもアスレティック・クラブ戦ではベンチスタートだったが、まだ十分な余力があると主張している。「他の選手ほど疲れてはいない。何しろ軽傷からの回復中だから、休む時間も取れた。体調は良い」と元リーズ・ユナイテッドの選手は試合後に説明した。
フォワードは、チームが最近の過密日程の影響を感じている一方で、リーガ首位を維持していることがもたらす心理的な高揚感が非常に大きいことを認めた。「前回の試合は非常に厳しい戦いだったため、多少の疲労があるのは事実だ。それは当然のことだ。最も重要なのは、我々が勝ち点3を確保したことだ」とラフィーニャは締めくくった。バルセロナは、この勝利の勢いをセント・ジェームズ・パークの「ライオンの巣」に持ち込もうとしている。
広告