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フェルミン・ロペスとディーン・ハイセンが復帰 ルイス・デ・ラ・フエンテ監督がネーションズリーグ開幕戦に向けたスペイン代表メンバーを発表
ガビがメンバー外となる中、フェルミンが復帰
スペイン代表に関する最も注目されるニュースは、フェルミン・ロペスの代表復帰だ。今季の国内リーグで目覚ましいスタートを切っているバルセロナのMFは、もどかしい負傷の影響で直近のワールドカップを欠場していた。今回の招集は、クラブでのチームメートであり、今回は注目の不在者となったガビに代わるものとみられている。中盤の序列が絶えず変化する中、戦術的な流動性の維持を目指すスタッフにとって、ロペスの好調ぶりは招集を疑いようのないものにしている。
今回のメンバー発表は、コンディション面の懸念による必要な変更を加えつつ、デ・ラ・フエンテ監督が中核グループを重視していることを示している。フェルミン・ロペスの復帰でスペイン代表にはバルセロナの7選手が名を連ねた一方で、指揮官は他のポジションで方針転換を余儀なくされた。最も大きな変更を強いられたのはGKで、ジョアン・ガルシアのひざの負傷によって、インテルのジョゼップ・マルティネスが初招集を勝ち取り、ウナイ・シモン、ダビド・ラヤとともにGK部門の最後の1枠を争っていたレオ・ロマンを上回った。
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守備陣の補強とハイセンの台頭
最終ラインで見出しとなる招集はディーン・ハイセンである。若きDFはジョゼ・モウリーニョの下で見せた印象的な成長が評価され、マルク・プビルやエリック・ガルシアのような選手がもたらす戦術的柔軟性の恩恵も受けている。ハイセンは中央でも幅を取るエリアでもプレーできるため、厳しい代表ウインドーを戦う上で必要な多機能のカバーをデ・ラ・フエンテに提供できる。そのほかの守備陣の顔触れに大きな変化はなく、過去の大会で好連係を見せたアイメリク・ラポルテとパウ・クバルシが引き続き最終ラインの軸を担う見込みだ。
指揮官はサイドバックでも継続性を選択し、左ではアレハンドロ・グリマルドとマルク・ククレジャの攻撃力を頼りにし、右ではペドロ・ポロが引き続き重要な存在となっている。
ロベルト・フェルナンデスが攻撃陣をけん引する
ストライカー陣には大きな変化があり、ロベルト・フェルナンデスがエリートの一員としてその座をつかんだ。ボルハ・イグレシアスが最高のコンディションに苦しむ中、背番号9を巡る争いは大きく開かれていた。ロベルトとカメージョはラ・リーガで際立ったスペイン人ストライカーであり、それぞれエスパニョールとラージョ・バジェカーノで6ゴールずつを記録している。しかし、最終的にRFEF首脳陣を納得させたのはエスパニョールのFWであり、ホセルらがこれまで担ってきた役割に入ることになった。
デ・ラ・フエンテには前線の人選にあたり、フラムで大きな影響力を示してきたゴンサロや、レアル・マドリーで台頭するカルロス・エスピを含め、複数の質の高い選択肢があった。さらに、攻撃陣は多才なダニ・オルモとフェラン・トーレスが加わることで顔ぶれが整い、ラ・ロハはロンドン、セビージャ、オビエド、スプリトで行われる今後のネーションズリーグに向け、堅守を崩すための複数の手段を備えている。
- AFP
スペイン代表の全招集メンバー一覧
GK: ウナイ・シモン（アスレティック・クルブ）、ダビド・ラヤ（アーセナル）、ジョゼップ・マルティネス（インテル）
DF: ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー）、アイメリク・ラポルテ（アスレティック・クルブ）、パウ・クバルシ（バルセロナ）、マルク・プビル（アトレティコ・マドリー）、エリック・ガルシア（バルセロナ）、マルク・ククレジャ（レアル・マドリー）、アレハンドロ・グリマルド（アトレティコ・デ・マドリー）、ディーン・ハイセン（レアル・マドリー）
MF: ロドリゴ・エルナンデス（バルセロナ）、マルティン・スビメンディ（アーセナル）、ペドリ・ゴンサレス（バルセロナ）、ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）、ミケル・メリーノ（アーセナル）、フェルミン・ロペス（バルセロナ）、アレックス・バエナ（アトレティコ・デ・マドリー）
FW: ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）、ラミン・ヤマル（バルセロナ）、フェラン・トーレス（パリ・サンジェルマン）、ロベルト・フェルナンデス（エスパニョール）、ダニ・オルモ（バルセロナ）、ビクトル・ムニョス（リヴァプール）、ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・クルブ）、ジェレミー・ピノ（クリスタル・パレス）
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