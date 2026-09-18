スペイン代表に関する最も注目されるニュースは、フェルミン・ロペスの代表復帰だ。今季の国内リーグで目覚ましいスタートを切っているバルセロナのMFは、もどかしい負傷の影響で直近のワールドカップを欠場していた。今回の招集は、クラブでのチームメートであり、今回は注目の不在者となったガビに代わるものとみられている。中盤の序列が絶えず変化する中、戦術的な流動性の維持を目指すスタッフにとって、ロペスの好調ぶりは招集を疑いようのないものにしている。

今回のメンバー発表は、コンディション面の懸念による必要な変更を加えつつ、デ・ラ・フエンテ監督が中核グループを重視していることを示している。フェルミン・ロペスの復帰でスペイン代表にはバルセロナの7選手が名を連ねた一方で、指揮官は他のポジションで方針転換を余儀なくされた。最も大きな変更を強いられたのはGKで、ジョアン・ガルシアのひざの負傷によって、インテルのジョゼップ・マルティネスが初招集を勝ち取り、ウナイ・シモン、ダビド・ラヤとともにGK部門の最後の1枠を争っていたレオ・ロマンを上回った。