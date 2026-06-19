フェルナンド・トーレスか、ルード・ファン・ニステルローイか？ プレミアリーグのレジェンドたちが、怪我から復活し再びトッテナムのスターとなるデヤン・クルセフスキの可能性を評価した。

スパーズは昨季、クルセフスキ不在ながら降格を回避。ロベルト・デ・ゼルビ監督は前任者からバトンを受け取り、チームを救った。

2年連続17位ながら、クラブ内には依然として楽観論がある。2026-27シーズンには、クルセフスキ、マディソン、シャビ・シモンズ、クドゥスが完全な状態で戻ってくる見込みだ。

気まぐれなプレイメーカー、イングランド代表Aマッチ7試合出場のあるマディソンがチームの中心として創造性を発揮すべきかと問われた元MFマーフィーはこう語った。「ある程度はそうだ。長い間離脱していたので、チームに恩返ししたいと感じているだろう。

彼は試合の流れを変え、魔法のような瞬間を生み出せる選手だ。実力は証明済みで、風格もある。

もし私がトッテナムなら、特に負傷中のサイモンズの穴を埋めるために獲得された彼（マディソン）を放さない。サイモンズにも良い資質はあるが、マディソンと同じものは持っていない。マディソンの方が上だ。

だから繰り返しになるが、この怪我という苦境にあっても、彼がチームを去るような選手にはならないと思う。彼はチームに残るだろう。 私見では、マディソンはクルセフスキより影響力がある。観客が不安になっても、彼だけはボールを運び、決定的なパスを出せるからだ。

今季は彼の飛躍の年になるかもしれない。彼のプレーを見るのが大好きだ。自分らしいスタイルで勇気を持ってプレーする選手は少なくなりつつある。

終盤の10分、15分でも違いを作り、チームを落ち着かせた。今季も不可欠な存在だ」