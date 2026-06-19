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フェルナンド・トーレスか、ルード・ファン・ニステルローイか？ プレミアリーグのレジェンドたちが、怪我から復活し再びトッテナムのスターとなるデヤン・クルセフスキの可能性を評価した。
クルセフスキがトッテナムで最後に試合に出たのはいつ？
クルセフスキが最後に公式戦に出場したのは2025年5月11日のクリスタル・パレス戦。開始20分も経たずに途中交代した。26歳の彼は膝蓋骨のトラブルに悩んでおり、根本的な治療が必要だった。
その後、何度も手術を受け、長期のリハビリ中に何度も挫折を経験。2025-26シーズンは1分も出場できなかった。
ワールドカップ出場は絶望的となった。それでも、プレシーズンで調子を戻し、8月のプレミアリーグ再開時にはトッテナムに復帰できると期待されている。
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長期離脱を経て、クルセフスキは以前と同じ活躍ができるだろうか？
長期離脱から復帰した元ユヴェントスで北ロンドンの象徴的選手について、以前のプレーレベルを取り戻せるか疑問の声がある。この質問を受けた元トッテナムMFマーフィーは、NetBet Footballとの提携でGOALにこう語った。「普遍的なルールはない。
離脱が長ければ長いほど、元のレベルに戻るのは難しい。中には戻れない選手もいる。リヴァプールで膝を傷めた後のフェルナンド・トーレスや、長期離脱後のロドリがそうだ。
一方でルード・ファン・ニステルローイは膝を怪我してマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が遅れたが、復帰後は非常に活躍した。アラン・シアラーも重度の膝の怪我から戻り、多くの得点を挙げた。
「個人とけがの種類次第だ。クルセフスキやジェームズ・マディソンが今季半分でも健康なら、チームはここまで苦戦しなかっただろう。彼はそのくらい影響力のある選手だ。
「彼はトッテナムに残り、チャンスを得るだろう。1年以上離脱した高年俸選手を獲得するリスクを冒すクラブはほとんどないからだ。トッテナムで本来の調子を取り戻せば、それは新戦力並みの効果になるかもしれない。」
トッテナムには、マディソンがチームの中心選手になることが必要だ
スパーズは昨季、クルセフスキ不在ながら降格を回避。ロベルト・デ・ゼルビ監督は前任者からバトンを受け取り、チームを救った。
2年連続17位ながら、クラブ内には依然として楽観論がある。2026-27シーズンには、クルセフスキ、マディソン、シャビ・シモンズ、クドゥスが完全な状態で戻ってくる見込みだ。
気まぐれなプレイメーカー、イングランド代表Aマッチ7試合出場のあるマディソンがチームの中心として創造性を発揮すべきかと問われた元MFマーフィーはこう語った。「ある程度はそうだ。長い間離脱していたので、チームに恩返ししたいと感じているだろう。
彼は試合の流れを変え、魔法のような瞬間を生み出せる選手だ。実力は証明済みで、風格もある。
もし私がトッテナムなら、特に負傷中のサイモンズの穴を埋めるために獲得された彼（マディソン）を放さない。サイモンズにも良い資質はあるが、マディソンと同じものは持っていない。マディソンの方が上だ。
だから繰り返しになるが、この怪我という苦境にあっても、彼がチームを去るような選手にはならないと思う。彼はチームに残るだろう。 私見では、マディソンはクルセフスキより影響力がある。観客が不安になっても、彼だけはボールを運び、決定的なパスを出せるからだ。
今季は彼の飛躍の年になるかもしれない。彼のプレーを見るのが大好きだ。自分らしいスタイルで勇気を持ってプレーする選手は少なくなりつつある。
終盤の10分、15分でも違いを作り、チームを落ち着かせた。今季も不可欠な存在だ」
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トッテナムの試合日程：2026-27シーズンのプレミアリーグ日程が発表された
2025年5月から離脱していたマディソンは、1年のリハビリを経てスパーズで3試合に出場した。29歳の才能には今後も期待がかかる。
チームは8月22日、ブレントフォードとのアウェー戦で2026-27シーズンを迎える。