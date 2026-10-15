あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-ITA-EUR-C1-JUVENTUS-COPENHAGENAFP
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

フェルナンド・ジョレンテ「コンテはユヴェントスに戻る。ラフィーニャがユヴェントスでプレーする姿を夢見ている。コロ・ムアニ？ 私にはテベスがいたが、彼にはいない」

ユヴェントス
フェルナンド・ジョレンテ
アントニオ・コンテ
ハフィーニャ
ランダル・コロ・ムアニ

元スペイン人FWがユヴェントスについて語る

フェルナンド・ジョレンテは、元ユヴェントスのFW（2013～2015年）。ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューでユヴェントスについて語った。「スパレッティがゼニトを指揮していた頃、僕をロシアに呼びたがっていた。今でも僕のようなセンターフォワードがいれば、彼の役に立つだろうね……」


コロ・ムアニとヴォルテマーデについて

「FWとして、コロ・ムアニの言い分は分かる。隣にストライカーがいればプレーしやすいからね。でも僕にはカルロス・テベスがいたけど、彼にはいない。彼のことは長年知っている。生粋のゴールゲッターではないけれど、今年は20ゴールに到達できると確信しているよ。そう思うし、何よりユーヴェのためにもそうなってほしい。継続的に得点できるFWがいなければ、タイトルを争うのは難しくなる。ヴォルテマーデとコロ・ムアニは、コンビとして機能する可能性がある。ただし、ドイツ人のヴォルテマーデがもっと体格を生かしてボールを収め、競り合いに勝つことが条件だ。彼は技術がある一方で、少し当たりが弱く見えることもある。リーグ戦でもゴールを決めた今、コロ・ムアニの本当のシーズンが始まる。僕を信じてほしい。ゴールは自信につながる。FWにとってはすべてなんだ」


  • ユヴェントスで見たい選手

    「夢を見ていいなら、バルセロナのラフィーニャがユヴェントスにいるところを想像する。万能なアタッカーで、ゴールを決め、チームメートを奮い立たせる。まるで何かに取りつかれたような勢いだ」


    コンテについて

    「ただ一つ、彼が心から愛するチームにだけだ。遅かれ早かれ、自分の家に戻ってくるだろう。ユヴェントスにとって理想の監督だ。アントニオはトップクラス。彼とアンチェロッティは、私が指導を受けた中で最高の監督だ」


    マッケニーとビダルについて

    「マッケニーにはビダルに通じるところがある。走り、相手を追いかけ、ゴールを決める。でもアルトゥーロは怪物だった。別格だ。彼のような選手は、それ以前にも以後にも見たことがない」



    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
CEL

CEL

UEFAヨーロッパリーグ

2026年10月15日

JUV

JUV