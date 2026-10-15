フェルナンド・ジョレンテは、元ユヴェントスのFW（2013～2015年）。ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューでユヴェントスについて語った。「スパレッティがゼニトを指揮していた頃、僕をロシアに呼びたがっていた。今でも僕のようなセンターフォワードがいれば、彼の役に立つだろうね……」





コロ・ムアニとヴォルテマーデについて

「FWとして、コロ・ムアニの言い分は分かる。隣にストライカーがいればプレーしやすいからね。でも僕にはカルロス・テベスがいたけど、彼にはいない。彼のことは長年知っている。生粋のゴールゲッターではないけれど、今年は20ゴールに到達できると確信しているよ。そう思うし、何よりユーヴェのためにもそうなってほしい。継続的に得点できるFWがいなければ、タイトルを争うのは難しくなる。ヴォルテマーデとコロ・ムアニは、コンビとして機能する可能性がある。ただし、ドイツ人のヴォルテマーデがもっと体格を生かしてボールを収め、競り合いに勝つことが条件だ。彼は技術がある一方で、少し当たりが弱く見えることもある。リーグ戦でもゴールを決めた今、コロ・ムアニの本当のシーズンが始まる。僕を信じてほしい。ゴールは自信につながる。FWにとってはすべてなんだ」



