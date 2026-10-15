あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-EUR-C1-DRAWAFP
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

フェルナンド・ジョレンテ「コンテはユヴェントスに戻るだろう。ハフィーニャがユヴェントスでプレーすることを夢見ている。コロ・ムアニ？ 私にはテベスがいたが、彼にはいない」

ユヴェントス
フェルナンド・ジョレンテ
ランダル・コロ・ムアニ

元スペイン人FWがユベントスについて語る

フェルナンド・ジョレンテは、元ユヴェントスのFW（2013～2015年）。ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで、ユヴェントスについて語った。「スパレッティがゼニトを率いていたとき、私をロシアに呼びたがっていた。だが、私のようなセンターフォワードは今でも彼の役に立つはずだ……」


コロ・ムアニとヴォルテマーデについて

「FWとして、コロ・ムアニの言い分は分かる。隣にストライカーがいればプレーしやすい。ただ、私にはカルロス・テベスがいたが、彼にはいない。フランス人の彼を長年知っている。ゴールを量産するタイプではないが、今シーズンは20得点に届くと確信している。そう思うし、何よりユーヴェのためにそうなってほしい。継続的に得点するFWがいなければ、タイトルを争うのは難しい。ヴォルテマーデとコロ・ムアニはコンビを組める。ただし、ドイツ人の彼がフィジカルをもっと生かし、ボールを収めて競り合いに勝つことが条件だ。ヴォルテマーデは技術がある一方、時には少し線が細く見える。コロ・ムアニの本当のシーズンは、リーグ戦でも得点して突破口を開いた今から始まる。私を信じてほしい。ゴールは自信を生む。FWにとってはすべてなんだ」


  • ユヴェントスで見たい選手

    「夢を見ていいなら、バルセロナのラフィーニャがユヴェントスでプレーする姿を思い描く。得点も決め、チームメートにも刺激を与える万能型のアタッカーだ。鬼気迫るものがある」


    コンテについて

    「ただ一つ、彼が心から愛するチームにだけだ。遅かれ早かれ、自分の家に戻ってくるだろう。ユヴェントスにとって理想の監督だ。アントニオはトップクラスだ。彼とアンチェロッティは、私が指導を受けた中で最高の監督だ」


    マッケニーとビダルについて

    「マッケニーにはビダルに似たところがある。走り、相手を追いかけ、ゴールを決める。ただ、アルトゥーロは怪物だった。別格だ。彼のような選手は、それ以前にも以後にも見たことがない」



    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
CEL

CEL

UEFAヨーロッパリーグ

2026年10月15日

JUV

JUV