フェルナンド・ジョレンテは、元ユヴェントスのFW（2013～2015年）。ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで、ユヴェントスについて語った。「スパレッティがゼニトを率いていたとき、私をロシアに呼びたがっていた。だが、私のようなセンターフォワードは今でも彼の役に立つはずだ……」





コロ・ムアニとヴォルテマーデについて

「FWとして、コロ・ムアニの言い分は分かる。隣にストライカーがいればプレーしやすい。ただ、私にはカルロス・テベスがいたが、彼にはいない。フランス人の彼を長年知っている。ゴールを量産するタイプではないが、今シーズンは20得点に届くと確信している。そう思うし、何よりユーヴェのためにそうなってほしい。継続的に得点するFWがいなければ、タイトルを争うのは難しい。ヴォルテマーデとコロ・ムアニはコンビを組める。ただし、ドイツ人の彼がフィジカルをもっと生かし、ボールを収めて競り合いに勝つことが条件だ。ヴォルテマーデは技術がある一方、時には少し線が細く見える。コロ・ムアニの本当のシーズンは、リーグ戦でも得点して突破口を開いた今から始まる。私を信じてほしい。ゴールは自信を生む。FWにとってはすべてなんだ」



