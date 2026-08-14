コリンチャンスは、交渉打ち切りが長期的な経済の安定を守るために厳格に必要だったと説明する公式声明を発表した。「スポルチ・クルビ・コリンチャンス・パウリスタは、選手メンフィス・デパイとの契約を更新しないことを決定した。この決定は、利用可能な資源の管理において厳格な均衡と責任を求める我々の機関の財政的健全性のみを、そして排他的に考慮して下されたものである。交渉開始当初から可能な限り最善の合意を模索したメンフィス・デパイ選手とそのチーム全体に、深い感謝を表したい」

クラブ上層部はさらにこう付け加えた。「このプロセスが従来の期限を超えて長引いたことは理解しているが、これは主に、我々が著名な選手を相手にしている事実によるものだ。取締役会はまた、選手の残留を実現可能にするために尽力した機関内のすべての部門のたゆまぬ努力を認識し、高く評価している」

しかし、デパイは、Xで、反故にされた約束だと受け止めた内容について怒りをあらわにした。「コリンチャンスが、私の契約をさらに2年間延長するために存在していた合意を順守しないと決めたと知り、非常に失望している。この更新は会長に加え、スポーツ部門、法務部門、財務部門によって明確に合意されていた。しかし一部の人々が、この約束を破ることを決めた。私はこの状況を望んでおらず、プロセスを通じて常にクラブを尊重してきたが、今は自分の利益を守るために強く反応せざるを得ない。今後数日以内に公の場で話すつもりだが、この受け入れ難い振る舞いを処分なしでは済ませないことは安心してほしい」

コパ・ド・ブラジルを含む3つの主要タイトル獲得で中心的存在を失ったロッカールームへの影響を和らげるため、ジニスはチームのプロフェッショナリズムを称賛した。「誰もがそれを感じていたと思う。フットボール部門の全員がね。メンフィスはここで2年間を過ごしたからだ。タイトル以上に、彼はみんなと関係を築いていた。

「誰もが彼が遠征に加わることを期待し、確信していた。だから失望はあった。しかし同時に、自分たちではどうにもできないことが起こる中で、あのパフォーマンスを見せるために、我々はさらに結束しなければならなかった。

「選手たちは素晴らしかった。私とともに戦った大半の試合でそうであったように、献身と自己犠牲を示してくれた。彼らは悲しい出来事を、さらに大きな努力をしてここで良い結果をつかむためのモチベーションに変えることができた」