その「剣のようなパス」は、ンメチャがワールドカップで2度目となる圧倒的な活躍を象徴する一場面だった。 キュラソー戦の7－1大勝では、ドルトムント所属の25歳MFがヴィルツとのワンツーで早々に先制し、PKも獲得。ハヴェルツがそのPKを沈め、3－1と試合を決めた。 コートジボワール戦でも、低調なチーム内で久々に光った。

驚異的なスピードと屈強なフィジカルで相手のカウンターを何度も阻んだ。前半終了間際にはアマド・ディアロからボールを奪い、10回の1対1に勝利。いずれもチーム最多だ。ナゲルスマン監督は「特に前半の存在感は信じられないほどだった」と絶賛した。

攻撃でも存在感を示した。前を向くと、彼は常に前線へ仕掛けた。 高いリスクを冒しながらもパス成功率は約91％に達した。前半アディショナルタイムには狭いエリアでヒールパスをヴィルツに送り、その技術を示した。

その直前にも危険なミドルシュートを放ったが、わずかに枠を外した。 このシュートは、今後この大会で彼の武器となる予感を感じさせた。ミドルシュートは、これまでワールドカップで隠されていたンメチャの強みだ。昨季ドルトムントでは5得点中4得点をペナルティエリア外から記録し、3得点はチャンピオンズリーグでのものだった。