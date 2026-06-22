ロスタイム終盤、フェリックス・ンメチャは相手陣中央でゴールに背を向けてボールを受けた。体をしなやかに回転させると、目の前には右に1人、10メートル先に1人の相手選手、GKヤヒア・フォファナと2つの緻密なディフェンスライン。その間には、奇跡を待つように動かない4人のドイツ代表攻撃陣がいた。
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フェリックス・ンメチャがW杯でスターになった。彼は元世界王者を思わせる。
得点の予感はなかった。クロスか、ハーフウェイラインへのロングボールか。フェリックス・ンメチャは「奇跡」を選んだ。刀のように鋭いパスでコートジボワールの2ラインを断ち、デニズ・ウンダフをフリーにした。ウンダフが完璧なコントロールで収め、2-1。 ウンダフは巧みにトラップして2-1の決勝点を奪った。ドイツは2014年以来のノックアウトステージ進出を決め、エクアドルがキュラソーに失点したためグループ首位も確定した。
「これまでもチャンスはあったが、94分にあのパスを引き出したのは並外れたことだ」とドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は称賛した。「彼はどの試合でも勝負を決めるすべてを兼ね備えている。」
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フェリックス・ンメチャはコートジボワール戦で多彩な活躍を見せた
その「剣のようなパス」は、ンメチャがワールドカップで2度目となる圧倒的な活躍を象徴する一場面だった。 キュラソー戦の7－1大勝では、ドルトムント所属の25歳MFがヴィルツとのワンツーで早々に先制し、PKも獲得。ハヴェルツがそのPKを沈め、3－1と試合を決めた。 コートジボワール戦でも、低調なチーム内で久々に光った。
驚異的なスピードと屈強なフィジカルで相手のカウンターを何度も阻んだ。前半終了間際にはアマド・ディアロからボールを奪い、10回の1対1に勝利。いずれもチーム最多だ。ナゲルスマン監督は「特に前半の存在感は信じられないほどだった」と絶賛した。
攻撃でも存在感を示した。前を向くと、彼は常に前線へ仕掛けた。 高いリスクを冒しながらもパス成功率は約91％に達した。前半アディショナルタイムには狭いエリアでヒールパスをヴィルツに送り、その技術を示した。
その直前にも危険なミドルシュートを放ったが、わずかに枠を外した。 このシュートは、今後この大会で彼の武器となる予感を感じさせた。ミドルシュートは、これまでワールドカップで隠されていたンメチャの強みだ。昨季ドルトムントでは5得点中4得点をペナルティエリア外から記録し、3得点はチャンピオンズリーグでのものだった。
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「非常にバランスの取れた選手」：フェリックス・ンメチャはポール・ポグバを彷彿とさせる
その活躍で、ンメチャはここ数日、チームメイトやテレビ解説者から絶賛されている。ヨシュア・キミッヒは「彼は我々が擁する最も才能ある選手の一人だ」と語った。ダブルボランチで組むアレクサンダル・パブロヴィッチは「彼とプレーすると最高に面白いサッカーができる」と熱く語った。 トロントでアントニオ・リュディガーは「あまり大げさに言いたくはないが、彼は非常にバランスの取れた選手だ」と語った。
彼の体格、長いストライド、しなやかな動き、そしてサッカーの才能は、全盛期のポール・ポグバを思わせる。現在33歳のポグバは2018年ロシアW杯でフランスを優勝に導いたが、その後急速に衰えた。 禁止薬物摂取で出場停止となり、昨夏からASモナコでプレーしている。
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レアル・マドリードか、イングランドか？ 世界の強豪クラブがフェリックス・ンメチャの獲得を争っている。
Nmechaがワールドカップでこれほど活躍すると予想する者は少なかった。ナゲルスマン監督は当初、予選でレギュラーだったゴレツカを攻撃的MFとして起用する予定だった。しかしNmechaは春に外側靭帯断裂で3月の代表戦を欠場し、BVBで先発復帰したのはブンデスリーガ最終節だった。
このままドルトムントで公式戦に出場する可能性は、活躍するほど低下している。今大会の移籍市場で最も注目される候補者とされ、契約は2030年までだが、欧州の強豪から多数オファーを受けている。 レアル・マドリードやプレミアリーグのチェルシー、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドが獲得に動いている。契約解除条項は2027年から8000万ユーロで発動されるが、今夏は1億2000万ユーロ以上のオファーがなければBVBは売却しない方針だ。
2023年、ドルトムントはヴォルフスブルクから3000万ユーロでネメチャを獲得。当時、彼の宗教的発言が波紋を呼び、ファンから激しい批判を受けた。ネメチャは福音派のネットワークに所属し、同性愛やトランスジェンダーを否定する投稿をしていた。 宗教は彼の人生で大きな役割を占め、試合後にジョナサン・ターと祈る姿がたびたび目撃されている。