フェラーリドライバーでF1レジェンドのルイス・ハミルトンが、ワールドカップでは2つの国を応援すると明かした。

モンテカルロのレース前に、41歳のベテランレーサーは母国とブラジル代表、どちらを応援するか迷っていると語った。大会は米・加・メキシコの3カ国で開催され、彼は両チームの戦いに注目している。

大会は米国、カナダ、メキシコで開催され、イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同組のグループL、ブラジルはモロッコ、ハイチ、スコットランドと同組のグループCに入った。