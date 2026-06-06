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フェラーリドライバーでF1レジェンドのルイス・ハミルトンが、ワールドカップでは2つの国を応援すると明かした。
ハミルトン、イングランドとブラジルの間で板挟み
モンテカルロのレース前に、41歳のベテランレーサーは母国とブラジル代表、どちらを応援するか迷っていると語った。大会は米・加・メキシコの3カ国で開催され、彼は両チームの戦いに注目している。
大会は米国、カナダ、メキシコで開催され、イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同組のグループL、ブラジルはモロッコ、ハイチ、スコットランドと同組のグループCに入った。
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ブラジルの文化からインスピレーションを得て
ハミルトンがブラジル代表「セレソン」に抱く親近感はよく知られており、2022年にはブラジルの名誉市民権も授与された。7度の世界王者にとって、この南米の強豪への思いはピッチ上の出来事に限らない。同国のスポーツヒーローたちのスタイルや育ち方に深い共感を覚えているからだ。
「僕にとってブラジルはイングランドと同じくらい特別だ」とハミルトンは『ミラー』の取材に語った。「昔からブラジルが大好きで、イングランドで育った僕は彼らの試合を見るのが楽しかった。鮮やかな色、豊かな文化、そして常に高く、クールな技術を持つ選手たちが魅力だった」
ストリートでの歩みを尊重する
ハミルトンは、多くの伝説的ブラジル人選手が貧しい環境から成功を収めたと語る。ファヴェーラやストリートサッカーで育った彼らの不屈の精神と才能が、ブラジル代表を特別にしているのだ。
彼は「彼らの出自に感銘を受けている。多くの選手は靴も履かずにストリートでプレーしてきた。ブラジルの文化には何か特別なものがある」と語った。
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ブラジルとイングランドのワールドカップでの活躍が楽しみだ
ハミルトンはワールドカップを楽しみにしているが、当面の最優先はF1だ。カナダGPでアントネッリに次ぐ2位に入り、ドライバーズランキング4位でモナコに臨む。
ワールドカップは6月11日に始まり、初戦はメキシコ対南アフリカ。イングランド代表はニュージーランドとコスタリカと親善試合を各1試合、ブラジル代表はエジプトとモロッコと行う。