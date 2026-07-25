フェラン・トーレス、PSGへ？バルセロナがW杯ヒーローの移籍決着日を設定。ルイス・エンリケ監督は格安移籍を狙う。

ラポルタ会長はトーレス残留を諦めていない。バルセロナは契約延長を提示したが、本人はまだ承諾していない。『ムンド・デポルティーボ』によると、会長は本人から直接、明確な回答を求めている。

正式に拒否すれば、クラブは即座にオファーを検討する。移籍が可能になれば、獲得希望者は多い。PSGがリードするが、W杯の活躍でアトレティコ・マドリードや名前の明かされていないプレミアリーグのクラブも興味を示している。