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Ferran TorresGetty
Yosua Arya

翻訳者：

フェラン・トーレス、ワールドカップ2026優勝後の物議を醸した「メイク・スペイン・グレート・アゲイン」キャップについて沈黙を破る

フェラン・トーレス
スペイン
ワールドカップ

フェラン・トーレスがついに、マドリードで行われた自国のワールドカップ2026優勝祝賀の場で着用した物議を醸した「Make Spain Great Again」のキャップについて口を開いた。バルセロナのFWは、この行為に政治的な意図は一切なかったと強く主張している。世界的な大論争を巻き起こし、ホワイトハウスの反応まで招いていたにもかかわらずだ。

  • 拡散したワールドカップ優勝セレブレーション

    フェランは、スペインが2度目のワールドカップ優勝を果たした試合で決勝点を挙げただけでなく、その後にマドリードで行われた祝賀でも中心的な存在となった。バルセロナ所属のFWは、『Make Spain Great Again』と書かれた特徴的な赤い帽子をかぶっている姿が確認され、世界的な注目を集めた。

    この物議を醸した帽子は、ドナルド・トランプの広く知られる選挙スローガン『Make America Great Again』を直接もじったものだった。当然ながら、このウインガーの服装の選択は直ちに大きな議論を呼び、世界中の人々からさまざまな反応を引き起こした。

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  • トーレス、政治的動機を否定

    スペイン代表が正式にワールドチャンピオンに輝いてから3週間後、ついにこのアタッカーが沈黙を破り、自らの意図を明確にした。トーレスはアメリカでのメディアツアーの一環としてCNNのインタビューに応じ、その帽子にはいかなる政治的意味合いもなかったと断言した。

    「面白い瞬間だった。政治とは何の関係もなかったからね」とフェランは説明した。「正直に言って、僕は政治について何も知らない。ただスペインが再び頂点に立ち、ワールドカップで優勝する姿を見たかっただけなんだ」



  • ホワイトハウスが反応。

    この祝福の様子を捉えた画像は瞬く間に世界中へ拡散し、最終的には米国政府に届くほど大きな反響を呼んだ。ホワイトハウスはこの状況に対し、Xで公に反応することを決めた。2026年ワールドカップ制覇を喜ぶバルセロナのスターの動画クリップを投稿し、挑発的なキャプションとして「誰もがこのムーブメントに加わりたがっている」と添えた。



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  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    フェランのバルセロナでの将来は依然として不透明だ

    ワールドカップで母国のために英雄的な活躍を見せたにもかかわらず、クラブでの将来は依然として不透明だ。26歳の同選手にはパリ・サンジェルマンが関心を示しているとされ、またバルセロナは条件に見合う金額であれば、このストライカーの売却に前向きだと報じられている。カンプ・ノウに残留するのか、それともフランス移籍を実現させるのかは、今後の行方次第である。