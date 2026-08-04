フェランは、スペインが2度目のワールドカップ優勝を果たした試合で決勝点を挙げただけでなく、その後にマドリードで行われた祝賀でも中心的な存在となった。バルセロナ所属のFWは、『Make Spain Great Again』と書かれた特徴的な赤い帽子をかぶっている姿が確認され、世界的な注目を集めた。

この物議を醸した帽子は、ドナルド・トランプの広く知られる選挙スローガン『Make America Great Again』を直接もじったものだった。当然ながら、このウインガーの服装の選択は直ちに大きな議論を呼び、世界中の人々からさまざまな反応を引き起こした。