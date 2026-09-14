試合を決定づけるフィニッシュにより、トーレスはクラブでの最初の5試合で6ゴールに到達した。これは、ズラタン・イブラヒモビッチが打ち立てたPSG史上最高の得点スタートに並ぶ記録である。もっとも、試合を決める活躍を見せた今夏加入の新戦力は、クラブの公式ウェブサイトでパフォーマンスを振り返る際も謙虚な姿勢を崩さなかった。

FWはクラブの公式ウェブサイトを通じて試合を振り返り、次のように語った。「確かに、僕たちにとってベストな試合ではなかった。とても競争力のある戦いはできていたと思うし、最終的には難しい試合になると分かっていたピッチで、この最初の勝利を手にできたことも重要だ。これからまた1週間あるので、休養を取って、僕たちにとってこれも非常に重要な来週末の試合に向けて準備したい。

「僕のゴール？ 僕にとって大事なのは、監督がどれだけプレー時間を与えると決めるかに関係なく、常にチームを助け、自分の役割を果たすことだ。それがゴールであれ、アシストであれ、あるいはピッチ上での働きであれね」