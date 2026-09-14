ZUMA Press Wire
翻訳者：
フェラン・トーレス、ブレスト戦での決勝点級の活躍を強調せず PSGはリーグ・アンのタイトル防衛へ順調な滑り出し
トーレスが貴重な勝利を決める
スペイン人FWが決勝点を決めた。日曜夜に行われた第4節の一戦で、開始わずか5分にジョリス・ショタールのミスパスを突いてチャンスを得ると、ウスマン・デンベレとのスムーズな連係からカーブをかけたシュートを流し込んだ。スタッド・フランシス＝ル・ブレでのこの唯一の得点により、王者は2026-27シーズンのリーグ・アンで初勝利を挙げ、3試合未勝利を止めた。この接戦を制した結果により、パリ勢はブレストに対する圧倒的優位も維持。ブレストは2019-20シーズンにトップリーグ復帰後、PSG相手にリーグ戦13敗目を喫した。
- AFP
ストライカーはチームの成功を最優先にする
試合を決定づけるフィニッシュにより、トーレスはクラブでの最初の5試合で6ゴールに到達した。これは、ズラタン・イブラヒモビッチが打ち立てたPSG史上最高の得点スタートに並ぶ記録である。もっとも、試合を決める活躍を見せた今夏加入の新戦力は、クラブの公式ウェブサイトでパフォーマンスを振り返る際も謙虚な姿勢を崩さなかった。
FWはクラブの公式ウェブサイトを通じて試合を振り返り、次のように語った。「確かに、僕たちにとってベストな試合ではなかった。とても競争力のある戦いはできていたと思うし、最終的には難しい試合になると分かっていたピッチで、この最初の勝利を手にできたことも重要だ。これからまた1週間あるので、休養を取って、僕たちにとってこれも非常に重要な来週末の試合に向けて準備したい。
「僕のゴール？ 僕にとって大事なのは、監督がどれだけプレー時間を与えると決めるかに関係なく、常にチームを助け、自分の役割を果たすことだ。それがゴールであれ、アシストであれ、あるいはピッチ上での働きであれね」
王者が再び上向きの流れを取り戻す
この僅差の勝利により、前週末のモナコ戦で喫した衝撃的な1-2の敗戦後に高まりつつあったルイス・エンリケ監督へのプレッシャーは和らいだ。トーレスは、週半ばのチャンピオンズリーグ、スロバン・ブラチスラバ戦でハットトリックを記録した後も好調を維持し、チームの内容が説得力を欠く中でも再び勝敗を分ける存在となった。この勝ち点3は、タイトル防衛を確かな軌道に戻そうとする王者にとって、絶妙なタイミングでの士気向上につながるものとなった。
- AFP
国内での重要な試金石が迫る
エンリケ監督率いるチームには、激しいダービーとなるマルセイユ戦を前にスタッド・ヴェロドロームへ乗り込むまで、丸1週間の準備期間がある。フランスの強豪は、右SBアクラフ・ハキミが前半のうちに負傷交代したことで、その状態を不安を抱えて見守ることになった。首位リールとの勝ち点5差を縮めるには、トーレスの爆発的な好調ぶりを引き続き頼みにしつつ、守備の脆さを修正していくことが鍵となる。
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