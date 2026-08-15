フェラン・トーレス、バルセロナから5000万ユーロでの移籍完了後にパリ・サンジェルマンのファンへメッセージ

パリ・サンジェルマンは土曜日、スペイン人FWトーレスの加入を正式発表した。26歳のアタッカーはフランスの首都で長期契約に合意し、2031年6月までクラブに残ることになる。

同選手の加入により、すでにスターぞろいの前線にさらなる得点力と多様性が加わる。チーム内での立場をすぐに示す形で、新加入選手にはパリで名誉ある背番号9が正式に与えられた。