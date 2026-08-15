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フェラン・トーレス、バルセロナから5000万ユーロでの移籍完了後にパリ・サンジェルマンのファンへメッセージ
PSG、フェラン・トーレスの獲得を完了
パリ・サンジェルマンは土曜日、スペイン人FWトーレスの加入を正式発表した。26歳のアタッカーはフランスの首都で長期契約に合意し、2031年6月までクラブに残ることになる。
同選手の加入により、すでにスターぞろいの前線にさらなる得点力と多様性が加わる。チーム内での立場をすぐに示す形で、新加入選手にはパリで名誉ある背番号9が正式に与えられた。
- Getty Images Sport
トーレス、エンリケ体制下でタイトル獲得を目標に
正式なお披露目の場でトーレスは、パリのクラブに加わった喜びを語った。スペイン人FWは、新たなユニフォームに袖を通した最初の瞬間から、タイトル獲得への野心を明確に示した。また、自身の獲得を実現させるうえでクラブ首脳陣が果たした重要な役割にも素早く言及。自らの能力を信頼してくれたキーパーソンたちに敬意を表した。
「パリ・サンジェルマンのような野心的なクラブで新たな冒険を始められることをうれしく思う」と、トーレスはクラブの公式ウェブサイトで述べた。「チームに加わる機会を与えてくれたナセル・アル・ヘライフィ会長、ルイス・カンポス、そしてルイス・エンリケ監督に感謝したい。できるだけ多くのタイトル獲得に貢献できることを願っている」
見事な得点記録を引っ提げてパリに到着
トーレスは、2025-2026シーズンに素晴らしい活躍を見せた勢いそのままにパリへ到着した。26歳の同選手は、耐久性と信頼性を兼ね備えた攻撃の脅威としての地位を確立し、全公式戦で49試合に出場した。
スペイン代表の同選手は、その期間にゴール前で印象的な結果を残し、21得点を記録した。実証済みの決定力と戦術的柔軟性は、パリで採用されているシステムに理想的に適合する。そうした見事なパフォーマンスが、アル・ケライフィ会長、フットボールアドバイザーのカンポス、そしてエンリケ監督に、同選手の長期的な将来へ投資する決断を下させた。
- AFP
パリでの新章へ、新たな背番号9が準備完了
移籍が正式に完了したことで、トーレスは新たなチームメートとともに、ただちにプレシーズンの準備に合流する。新たな環境への適応に向けて、同郷のエンリケ監督の下で取り組むことになる。
サポーターは、公式戦再開後に新たな背番号9が戦術の中でどのようにフィットするかを楽しみにしているはずだ。クラブは、同選手の存在が攻撃面のプレー水準を引き上げることを期待している。2031年6月までの契約を結んだトーレスは今、フランスの首都に最大の成功をもたらすという約束を果たすことを見据えている。
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