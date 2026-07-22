契約交渉が難航し、トーレスのバルセロナ退団が迫っている。ElDesmarqueによると、彼はクラブ提示の契約延長案をスポーツ面でも経済面でも不十分と評価。

大幅な給与アップと新監督ハンス・フリック体制下での出場保証を要求。自身の貢献が過小評価されていると感じ、クラブに重要性を反映した提案を求める。バルセロナが近いうちに大幅に改善された条件を示せなければ、カタルーニャでのキャリアに終止符を打つ覚悟だ。最終決定はシーズン終了後の休暇明けに持ち越される見込み。