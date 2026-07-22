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フェラン・トーレスはバルセロナからの契約オファーに憤りを感じている。スペイン代表でワールドカップを制した同選手は、PSGのオファーを受け入れる準備ができている。
カタルーニャの契約内訳
契約交渉が難航し、トーレスのバルセロナ退団が迫っている。ElDesmarqueによると、彼はクラブ提示の契約延長案をスポーツ面でも経済面でも不十分と評価。
大幅な給与アップと新監督ハンス・フリック体制下での出場保証を要求。自身の貢献が過小評価されていると感じ、クラブに重要性を反映した提案を求める。バルセロナが近いうちに大幅に改善された条件を示せなければ、カタルーニャでのキャリアに終止符を打つ覚悟だ。最終決定はシーズン終了後の休暇明けに持ち越される見込み。
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説得力のある統計データが要求を裏付けている
トーレスは最近の活躍に満足していない。自身はもっと評価されるべきだと感じている。彼はワールドカップ決勝のアルゼンチン戦で決勝点を挙げ、スペインを優勝に導いた。2022年1月にマンチェスター・シティから移籍して以来、クラブでも目覚ましい活躍を続けている。
バルセロナでは通算207試合65ゴール。昨季は49試合21ゴールと攻撃の要だった。それでもクラブは納得できる契約延長オファーを出せていない。
PSGが巨額オファー
スペインでの将来が不透明なトーレスは、希望する移籍先をパリ・サンジェルマンに絞った。代理人はすでにPSGの条件を検討中で、その内容はバルセロナを大幅に上回る。トーレスは、エンリケ監督から常に高い評価を受けていると感じている。
バルセロナは今売却しなければ、2027年の契約満了後に無償で失うリスクがある。市場価値は5500万ユーロだが、スポーツディレクターのデコは即時移籍の希望売却価格を5000万ユーロに設定。この資金でフリアン・アルバレスの獲得を狙う。
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これからどうなるのでしょうか？
休暇中のトーレスは判断に時間を要する見込み。バルセロナが条件を改善しない場合、フランス移籍は避けられない。PSGは5000万ユーロの移籍金で早期合意を目指し、エンリケ監督は新戦力をプレシーズンに合流させる。
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