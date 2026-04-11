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フェラン・トーレスはエスパニョールとのバルセロナ・ダービーで2得点を挙げ、批判を「黙らせ」た。
フェランは騒音を鎮めた
2021年12月にマンチェスター・シティからバルセロナへ移籍したフォワードは、常に注目を浴びてきた。得点から遠ざかった時期もあったが、カタルーニャ・ダービーで2得点を挙げ、批判を黙らせた。
4-1の勝利後、トーレスは外部からのプレッシャーを冷静に語った。「常に外部からの雑音がある。悪いことばかり取り上げられ、良いことはほとんど報じられない。彼らは怒るが、私は自分だけに集中し、努力し、成長することに注力している。思い通りにいかないこともあるが、それは努力不足ではない」
- AFP
ストライカーの得点責任
名門バルセロナのフォワードは、得点不足になるとすぐにメディアの話題になる。フェランはスランプを認めつつも、エスパニョール戦で2得点を挙げたことでプロセスへの信頼を失わなかったと語った。トーレスは今シーズン43試合で18得点。今回の2得点は1月31日のエルチェ戦以来、久々のリーガ・エスパニョーラでのゴールとなった。 レアル・マドリードの失速も重なり、この勝利でバルサは優勝争いで優位に立った。
「結局、フォワードはゴールで評価される。得点がない時期もあったが、努力を信じ、耐え忍べば必ず実を結ぶ」とトーレスは語った。
バルデ、チャンピオンズリーグ復帰を目指す
トーレスが注目される一方、アレハンドロ・バルデもコンディションを取り戻し、大きな影響力を示した。バルデは、ダービー勝利と金曜のジローナ戦でレアル・マドリードが失速したことを振り返り、こう語った。「マドリードが引き分けたので、今日は負けられないと分かっていた。チームは期待に応え、素晴らしいプレーをした」 さらに、失点後の粘り強さについてこう語った。「重要なのはその後の反応だ。さらに2得点を奪えたのは素晴らしい。体調は良い。怪我から復帰してリズムを取り戻すのは難しいが、良い感触がある。火曜日が楽しみだ。完全復帰を果たしたい。」
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Spotifyカンプ・ノウでの特別な夜
スポティファイ・カンプ・ノウの熱狂が勝利を後押しした。バルデはホームを「大釜」と表現し、選手たちがファンの全力支援を感じたと語った。それでもリードを築いたディフェンダーは謙虚にこう強調した。「優勝を決めるまでは終わらない。自分たちに委ねられた試合はすべて勝ち、1試合ごとに3ポイントを取り続けるべきだ」 チャンピオンズリーグへ視線が移っても、フリック監督がチームに植え付けた規律ある姿勢は変わらない。