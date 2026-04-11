2021年12月にマンチェスター・シティからバルセロナへ移籍したフォワードは、常に注目を浴びてきた。得点から遠ざかった時期もあったが、カタルーニャ・ダービーで2得点を挙げ、批判を黙らせた。

4-1の勝利後、トーレスは外部からのプレッシャーを冷静に語った。「常に外部からの雑音がある。悪いことばかり取り上げられ、良いことはほとんど報じられない。彼らは怒るが、私は自分だけに集中し、努力し、成長することに注力している。思い通りにいかないこともあるが、それは努力不足ではない」