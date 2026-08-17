新たな背番号9の獲得を目指すバルセロナの動きは、クラブが大きな変革の夏を進む中で、意外にもロンドン北部へと向かっている。ロベルト・レヴァンドフスキの退団、そしてトーレスのパリ・サンジェルマン移籍を受け、フリック監督は選手層のさらなる厚みの必要性を公然と訴えてきた。

長期的な最優先ターゲットだったフリアン・アルバレス獲得に向けた動きが行き詰まったことで、ドイツ人指揮官は代替候補に目を向けざるを得なくなった。アルゼンチン代表は以前、移籍に前向きだったものの、アトレティコ・マドリー首脳陣は国内ライバルに売却しないという姿勢を崩していない。



