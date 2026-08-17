Getty Images Sport
翻訳者：
フェラン・トーレスのPSG加入を受け、ハンジ・フリック監督が後釜を狙う中、バルセロナがアーセナルの意外な主力をターゲットにしている
フリックが攻撃陣の補強を模索
新たな背番号9の獲得を目指すバルセロナの動きは、クラブが大きな変革の夏を進む中で、意外にもロンドン北部へと向かっている。ロベルト・レヴァンドフスキの退団、そしてトーレスのパリ・サンジェルマン移籍を受け、フリック監督は選手層のさらなる厚みの必要性を公然と訴えてきた。
長期的な最優先ターゲットだったフリアン・アルバレス獲得に向けた動きが行き詰まったことで、ドイツ人指揮官は代替候補に目を向けざるを得なくなった。アルゼンチン代表は以前、移籍に前向きだったものの、アトレティコ・マドリー首脳陣は国内ライバルに売却しないという姿勢を崩していない。
- Getty Images Sport
ギェケレシュが衝撃の獲得候補として浮上
他の選択肢が尽きる中、アーセナルFWギョケレシュがスペイン王者にとって潜在的な解決策として浮上している。『El Chiringuito』が報じた。スウェーデン代表FWはスポルティングCPでの得点量産を受け、大きな期待とともにエミレーツに加入したが、ミケル・アルテタ監督の下では安定して先発の座を確保できずにいる。
ギョケレシュは前季に20得点を記録したものの、タイトル争い終盤にはカイ・ハフェルツがアーセナルの優先される前線の軸となり、先発メンバーから外れた。この出場時間が保証されていない状況は、マンチェスター・シティとのコミュニティー・シールドでの勝利でもあらためて示され、ギョケレシュの出場は途中出場で15分間に限られた。
ファブリツィオ・ロマーノ は、現時点で両クラブの間に公式な接触はないものの、今後2週間でこの移籍を巡る憶測が強まる可能性があると付け加えている。
アーセナル、スカッド刷新に向けて放出整理へ
ギョケレス退団の可能性が浮上しているこのタイミングで、アーセナルは肥大化したスカッドの整理を積極的に進めている。アルテタ監督が再びタイトル争いへ向けてチームを整える中、複数の周辺戦力が現在放出候補となっている。リース・ネルソンは現在ウェストハムと交渉中で、ファビオ・ヴィエイラはハンブルクに復帰するとみられている。
さらに、イーサン・ヌワネリとガブリエウ・マルティネッリの去就を巡る憶測も強まっている。両者はプリンシパリティ・スタジアムでの勝利に臨んだ試合日のスカッドから外れていた。自身の選考を巡る難しい決断について問われたアルテタ監督は、TNT Sportsに対してフラストレーションを口にした。『彼らを起用できないのは本当に残念だ。彼らはスカッドに入るに値する選手たちであり、それは間違いない。だからこそ私は、より多くの選手をスカッドに登録できるよう延長し、対応することをプレミアリーグと争ってきた』
- Getty Images Sport
重要な決断が迫る
期限が迫る中、注目は依然としてギョケレシュと、バルセロナがアーセナルの評価額を満たす取引を実現できるだけの資金を確保できるかどうかに集まっている。アーセナルは陣容の整理に前向きではあるものの、移籍市場終盤のこのタイミングで主力のストライカーの選択肢を失うとなれば、自らも代役の確保を迫られる可能性が高い。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。