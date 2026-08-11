トーレスが退団へ向かう一方で、バルセロナは同時に、マンチェスター・シティの中盤の司令塔ロドリの衝撃的な復帰に向けても動いている。30歳のマドリード生まれのスターはハンジ・フリック監督にとって最優先のターゲットであり、同指揮官はこのスターを、自身の中盤刷新を支える完璧なピースと見ている。

ロドリは現在、国際舞台での奮闘を終えて休暇の最後の数日間を過ごしているが、その将来は依然として不透明なままだ。トーレスとは異なり、このMFには、イングランドへの再合流が見込まれるまでに、自身の状況を整理するためのやや長い猶予がある。