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フェラン・トーレスとロドリ、バルセロナとマンチェスター・シティの交渉が重大局面に達する中で今夏退団へ前進
トーレス、PSGとの交渉激化でパリ移籍を希望へ
バルセロナFWトーレスは現在、高額移籍を巡る綱引きの渦中にある。カンプ・ノウでの時間は終わりに近づいているようだ。26歳の同選手にはPSG移籍が盛んに取り沙汰されており、『ムンド・デポルティーボ』によると、代理人たちはカタルーニャでの任務に復帰予定となっている前に契約をまとめるべく、懸命に動いている。
財政収支の均衡を図るバルセロナは、より良いオファーを求めている。一方で選手本人は、カタルーニャへの復帰を避けることを望んでいる。休暇は今週水曜、8月12日に正式に終わるため、今後24時間が決定的なものとなる。
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バルセロナ、シティ復帰が迫るロドリ獲得へ動く
トーレスが退団へ向かう一方で、バルセロナは同時に、マンチェスター・シティの中盤の司令塔ロドリの衝撃的な復帰に向けても動いている。30歳のマドリード生まれのスターはハンジ・フリック監督にとって最優先のターゲットであり、同指揮官はこのスターを、自身の中盤刷新を支える完璧なピースと見ている。
ロドリは現在、国際舞台での奮闘を終えて休暇の最後の数日間を過ごしているが、その将来は依然として不透明なままだ。トーレスとは異なり、このMFには、イングランドへの再合流が見込まれるまでに、自身の状況を整理するためのやや長い猶予がある。
マレスカ、シティ復帰の期限を設定
マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督はすでに、このMFの状況について公に最新情報を明かしている。ただ、その見通しが的中するかどうかは、まだ分からない。シティ・フットボール・アカデミーへの復帰見込みについて問われたイタリア人指揮官は最近、この主力について「金曜日にはマンチェスターにいるだろう」と述べていた。
ロドリの希望は明確だ。イギリスへの移動は避け、メディカルチェックと新契約へのサインのために、直接バルセロナへ向かいたいと考えている。報道によると、フリックはこのMFの到着を「両手を広げて」待っており、クラブのスポーツプロジェクトを一変させる補強になると見ている。
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移籍交渉の両案件にとって決定的な火曜日
両選手の代理人が関係クラブと継続的に連絡を取り合っている中、火曜日は両案件にとって重要な局面となる。トーレスについては、水曜朝にバルセロナで報告義務の時間を迎えるため、状況はとりわけ差し迫っている。
バルセロナの今夏の補強全体という文脈では、ロドリ獲得を実現するためにトーレスの退団は必要なステップとみられている。2つの取引は、クラブがリーガの厳格なサラリーキャップとファイナンシャル・フェアプレー規定を順守する必要があることによって、本質的に結びついている。
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