AFP
翻訳者：
フェラン・トーレスがデビュー戦でハットトリック、PSGがスロヴァン・ブラチスラヴァを粉砕してチャンピオンズリーグ連覇へ好発進
トーレスが欧州で即座にインパクトを残す
パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグ連覇に向けた初戦で、スロヴァン・ブラチスラヴァに6-1で圧勝した。フランスの強豪はホームで圧倒的な勝利を収め、国内での思わぬ不振を完全に払拭した。
今夏加入のトーレスがクラブでの欧州デビュー戦で主役となった。直近の移籍市場でバルセロナから加入したスペイン代表のワールドカップ優勝メンバーは、見事なハットトリックを決めて鮮烈な印象を残した。
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デンベレが前半を支配する
トーレスが主役の座に立つ前、スロヴァンを突き落とす立役者となったのはウスマン・デンベレだった。バロンドール受賞者は、前半の慌ただしい6分間で2得点を挙げ、ホームチームにこの対戦の主導権を完全にもたらした。
デンベレは17分、ヌーノ・メンデスの強烈なシュートがポストを直撃したこぼれ球を難なく流し込み、先制点を奪った。その後、このダイナミックなウインガーは、ドロ・フェルナンデスのクロスが相手に当たってコースが変わった場面から、鋭いヘディングで追加点も記録した。
さらに得点力の高いアタッカーは、新たに加わったチームメートのゴールも演出した。デンベレは6ヤードボックス内へ絶妙なクロスを送り、トーレスがニアポストで押し込む形をお膳立て。見事な前半の攻撃パフォーマンスを締めくくった。
トゥーレ率いるチーム、圧巻のPSGに屈する
元マンチェスター・シティMFヤヤ・トゥーレが率いるスロヴァンは、この夜、戦術的なミスを次々と突かれた。とりわけ、前線から激しく圧力をかけてくる相手に対して最終ラインからつなごうとしたことが、トゥーレのチームに大きな代償をもたらした。
トーレスはハーフタイム明けからわずか2分後、マグネス・アクリウシュの巧みなランと落としを受け、見事なフィニッシュでこの日2点目を追加した。さらにその後、密集したペナルティーエリア内からデンベレのCKを押し込み、記憶に残るハットトリックを完成させた。
一方、アウェーのスレイマン・カマラは強烈なシュートをゴール右上隅に突き刺し、辛うじて体裁を保つ1点を返した。しかし終盤にはファビアン・ルイスが、鋭いシュートをファーサイドへ突き刺してスコアにさらなる彩りを加えた。
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PSGの次は？
この圧巻の欧州での勝利は、新シーズンの異例とも言える厳しい滑り出しとなっているPSGにとって、待望の弾みとなる。パリのクラブは現在リーグ・アンで13位に沈み、2分け1敗でまさかの未勝利が続いている。見慣れない国内での立ち位置から抜け出し、順位表を駆け上がることが、今後はクラブにとって当面の最優先事項となる。
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