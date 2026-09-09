フェラン・トーレスがデビュー戦でハットトリック、PSGがスロヴァン・ブラチスラヴァを粉砕してチャンピオンズリーグ連覇へ好発進

トーレスが主役の座に立つ前、スロヴァンを突き落とす立役者となったのはウスマン・デンベレだった。バロンドール受賞者は、前半の慌ただしい6分間で2得点を挙げ、ホームチームにこの対戦の主導権を完全にもたらした。

デンベレは17分、ヌーノ・メンデスの強烈なシュートがポストを直撃したこぼれ球を難なく流し込み、先制点を奪った。その後、このダイナミックなウインガーは、ドロ・フェルナンデスのクロスが相手に当たってコースが変わった場面から、鋭いヘディングで追加点も記録した。

さらに得点力の高いアタッカーは、新たに加わったチームメートのゴールも演出した。デンベレは6ヤードボックス内へ絶妙なクロスを送り、トーレスがニアポストで押し込む形をお膳立て。見事な前半の攻撃パフォーマンスを締めくくった。