Getty Images Sport
翻訳者：
フェラン・ソリアーノ氏、マンチェスター・シティのスタッフ向けに流出した反発的な動画でプレミアリーグの陰謀論を痛烈批判
流出した動画と陰謀論的な主張
『Daily Mail Sport』の報道によると、フェラン・ソリアーノがマンチェスター・シティのスタッフに向けて強気の内部向けビデオメッセージを送り、重大な財務違反に関連する115件の告発で有罪と判断された後、クラブの名誉を回復すると誓ったという。最高経営責任者は、この件全体は根本的な誤解に端を発していると主張した。
法廷闘争を続けることを誓ったソリアーノは、スタッフにこう語った。「プレミアリーグが我々に対して起こしている訴訟全体は、1つの誤った告発に基づいている。それは、オーナーの個人的な資金が、アブダビのいくつかのスポンサーを通じて、何らかの形で密かにクラブに注入されたというものだ。これはまったくの事実無根である。そうしたことは起こり得なかったし、実際に起こらなかったことを示す反論の余地のない証拠は、プレミアリーグの委員会に提出されている。これには銀行取引明細、送金記録、証人、そして資金がオーナーから出ていないことを明確に示すために必要なあらゆるものが含まれる。我々に浴びせられている他のすべての誤った告発も、その単純で中心的かつ完全に誤った告発から生じている」
- Getty Images Sport
見せかけの契約と大規模な財務違反
ソリアーノによる内部向けの弁明は、独立委員会がマンチェスター・シティが9シーズンにわたって組織的にプレミアリーグの規則を破っていた実態を詳述する壊滅的な認定結果を公表したことを受けたものだ。統括団体は、クラブがスポンサーとの「見せかけ」の商業契約を整え、収益を人為的に膨らませる一方でコストを圧縮していた、大規模な偽装資金供給スキームを明らかにした。
委員会は、各企業に求められていたのは該当するスポンサー料の一部支払いにすぎず、残額はアブダビ・ユナイテッド・グループ・インベストメント&デベロップメントLtd（ADUG）がひそかに資金提供していたと結論づけた。これにより財務上の見え方は9億ポンド超の規模で改変され、リーグとUEFAの双方が定めた支出制限に違反した。
これらの結論を全面的に退けたソリアーノは、さらにこう付け加えた。「約2年を経た後で、プレミアリーグの委員会がプレミアリーグの陰謀論を支持する見解を出したことは、我々と我々の弁護士にとって驚きだった。そのため、この見解は、明らかに誤った結論に達するために、クラブが提示した膨大な証拠を無視しなければならなかった」
厄介な質問をはぐらかす
ソリアーノは従業員に対して自信に満ちた約束をしていたものの、火曜日の緊迫した公の場でのやり取りでは、その態度は明らかに異なっていた。『Sky News』が公開した映像によると、この幹部は公のイベントで記者に詰め寄られ、厳しい質問を浴びせられた。
その記者は前例のない裁定について追及し、こう質問した。「プレミアリーグは、あなたたちが10年近く不正をしていたと認定しました。サッカーファンに謝罪しますか？」。クラブを擁護するのではなく、ソリアーノはぶっきらぼうにこう返した。「言うことは何もありません。ありがとう」。記者は執ように追い続け、マンチェスター・シティが「見せかけのクラブ」なのか、そしてサポーターに対する責任をどう考えるのかを問いただした。「サッカーファンに向けたメッセージはないのですか？ 長い間不正をしてきたのなら、説明する責任があるのではないですか？」とさらに追及したが、ソリアーノは「ありがとう」と繰り返しただけで、カメラの前を立ち去った。
容赦ない法的手段が待ち受ける
法廷闘争が激化する中、マンチェスター・シティは有罪評決に対して金曜日までに正式に控訴する必要がある。裁定が支持された場合、クラブには高額な罰金から大幅な勝ち点剥奪、さらには自動降格に至るまでの制裁が科される可能性がある。最後にスタッフへ向けた檄の中で、ソリアーノはクラブが激しく戦わずして屈することはないと明確にした。彼は「われわれの弁護士は今後、この意見書には法律、原則、事実に関する明白かつ重大な誤りが含まれており、安全ではないという見解を示す控訴を提出する」と述べた。「われわれは、この訴訟に勝つために独立した控訴手続き、そして利用可能な他のあらゆる法的手段にも注力し、クラブを守り、それを損なおうとするいかなる当事者に対しても補償を求めるため、必要なあらゆる措置を講じる」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。