ソリアーノによる内部向けの弁明は、独立委員会がマンチェスター・シティが9シーズンにわたって組織的にプレミアリーグの規則を破っていた実態を詳述する壊滅的な認定結果を公表したことを受けたものだ。統括団体は、クラブがスポンサーとの「見せかけ」の商業契約を整え、収益を人為的に膨らませる一方でコストを圧縮していた、大規模な偽装資金供給スキームを明らかにした。

委員会は、各企業に求められていたのは該当するスポンサー料の一部支払いにすぎず、残額はアブダビ・ユナイテッド・グループ・インベストメント&デベロップメントLtd（ADUG）がひそかに資金提供していたと結論づけた。これにより財務上の見え方は9億ポンド超の規模で改変され、リーグとUEFAの双方が定めた支出制限に違反した。

これらの結論を全面的に退けたソリアーノは、さらにこう付け加えた。「約2年を経た後で、プレミアリーグの委員会がプレミアリーグの陰謀論を支持する見解を出したことは、我々と我々の弁護士にとって驚きだった。そのため、この見解は、明らかに誤った結論に達するために、クラブが提示した膨大な証拠を無視しなければならなかった」