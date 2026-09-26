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フェネルバフチェ、FIFAから3度の移籍ウインドーで補強禁止処分 トルコの名門が選手登録危機に直面
統括団体が厳しい制裁を科す
イスタンブールの名門クラブは、未解決の金銭債務を理由に、正式にFIFA登録禁止リストに掲載された。この懲戒処分により、同クラブは3回連続の移籍市場で新戦力を登録することができなくなる。首脳陣は今後の市場での活動に支障が出ないよう、未払いの債務を解消しなければならない。
- AFP
公式コメントはまだ出ていない
FIFAは、未払い額を公表しておらず、公式登録簿でも申立人の名前を明らかにしていない。トルコの同クラブ首脳陣も沈黙を保っており、株主や報道陣に向けた声明は出していない。いずれかがこの件を明確にするまでは、この事案の背景にある正確な詳細は厳重に秘匿されたままとなる。
財務コンプライアンスがスュペル・リグに課題を突きつける
今回の件は、トルコのクラブが国際的な規制基準への対応で繰り返し苦戦している実態を浮き彫りにしている。FIFAの枠組みでは、フェネルバフチェが未払い額を清算し次第、この処分は直ちに解除される。遅れが長引けば、獲得候補との事前契約は無効となり、ロッカールームの安定も損なわれる。
- AFP
首脳陣、停滞回避へ動く
フェネルバフチェは、次の移籍市場が開く前にこの問題を解決するため、迅速に対応しなければならない。補強禁止措置の解除は、タイトル争いと欧州での戦いに向けて選手層を維持するうえで極めて重要だ。負債を清算できなければ、チーム編成が数シーズンにわたって停滞する危険がある。
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