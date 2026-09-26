FIFAは、未払い額を公表しておらず、公式登録簿でも申立人の名前を明らかにしていない。トルコの同クラブ首脳陣も沈黙を保っており、株主や報道陣に向けた声明は出していない。いずれかがこの件を明確にするまでは、この事案の背景にある正確な詳細は厳重に秘匿されたままとなる。