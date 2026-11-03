フェネルバフチェ：セルジオ・コンセイソンが断った理由

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セルジオ・コンセイソンのフェネルバフチェ行きはなし。アル・イテハドを離れて以降、無所属となっている元ACミラン監督は、イスマイル・カルタルの辞任を受けて新指揮官を探すトルコのクラブからのオファーを断った。その決断の理由は金銭面ではなく、5大リーグのクラブからのオファーを待ちたいというポルトガル人指揮官の意向にある。コンセイソンは感謝を伝えたものの、断ることを選んだ。