セルジオ・コンセイソンのフェネルバフチェ行きはなし。アル・イテハドを離れて以降、無所属となっている元ACミラン監督は、イスマイル・カルタルの辞任を受けて新指揮官を探すトルコのクラブからのオファーを断った。その決断の理由は金銭面ではなく、5大リーグのクラブからのオファーを待ちたいというポルトガル人指揮官の意向にある。コンセイソンは感謝を伝えたものの、断ることを選んだ。
Getty Images Sport
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フェネルバフチェ：セルジオ・コンセイソンが断った理由
カイトが暫定監督に
現在、イスタンブールのクラブで指揮を執るのは、リヴァプールや2012年から2015年までフェネルバフチェでプレーした元FWのディルク・カイトだ。新監督が決まるまで暫定的にチームを率いるオランダ人指揮官は、プレシーズンにカルタルのアシスタントコーチとして加わっていた。明日18時45分から行われるリヴァプールとのチャンピオンズリーグの一戦で、フェネルバフチェを率いる。
エムレが新監督に
トルコメディアによると、フェネルバフチェの新監督には エムレ・ベロゾール が就任する見込みだ。かつてインテルやフェネルバフチェなどでプレーした元MFは、カスムパシャの指揮官を退き、2021年に暫定監督を務めたシュクリュ・サラジオウルに戻る。契約への署名は今日か明日に予定されている。
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