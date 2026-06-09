ローマはマルセイユのFWグリーンウッドと個人条件で合意し、獲得へ前進した。24歳の彼はスタディオ・オリンピコへの移籍に同意。初年度年俸400万ユーロ（税引き後）＋出来高ボーナスという段階的給与体系の契約が提示された。

ローマのオーナーはチーム強化に積極的で、グリーンウッドを攻撃陣の補強候補と位置づけている。ただし移籍は未確定だ。マルセイユは5500万ユーロを要求するとされ、ローマは4000万ユーロの初動オファーを準備している。