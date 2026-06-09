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フェネルバフチェ移籍が噂される中、メイソン・グリーンウッドはローマと個人条件で合意。
ローマ、グリーンウッド獲得へ動き加速
ローマはマルセイユのFWグリーンウッドと個人条件で合意し、獲得へ前進した。24歳の彼はスタディオ・オリンピコへの移籍に同意。初年度年俸400万ユーロ（税引き後）＋出来高ボーナスという段階的給与体系の契約が提示された。
ローマのオーナーはチーム強化に積極的で、グリーンウッドを攻撃陣の補強候補と位置づけている。ただし移籍は未確定だ。マルセイユは5500万ユーロを要求するとされ、ローマは4000万ユーロの初動オファーを準備している。
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両クラブ間の交渉は続いている。
グリーンウッドは個人条件で合意したと報じられている。ローマとマルセイユは移籍金で合意を目指し協議中だ。マルセイユは財政難と来季EL出場権の不安から資金調達を迫られている。
リーグ・アンで好調のグリーンウッドだが、移籍の可能性は高まっている。すでにエクスにある自宅の鍵を返却するなど、フランスを離れる準備を進めているとの報道もある。
ローマが首位に浮上
今夏の大半は、フェネルバフチェがグリーンウッドの移籍先として最有力だった。同クラブの会長候補ハカン・サフィ氏が選挙運動でFW獲得を公約し、「2030年までの契約合意」と主張したことで熱はさらに高まった。
しかしサフィ氏が選挙でアジズ・イルディリム氏に敗れ、提案は頓挫。イスタンブール移籍は事実上消えた。これによりローマに道が開けた。攻撃力強化を目指すローマが現在、グリーンウッド獲得の最有力候補だ。
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移籍金は依然として障壁だ
次の段階では、ローマとマルセイユの交渉が鍵となる。グリーンウッドの意向は既報通り明確だが、両クラブは提示価格とオファー額の大きな隔たりを埋める必要がある。
ローマはプレシーズン開始までに提示額を値下げよう交渉を続ける見込みだ。合意至ればマンチェスター・ユナイテッドも注目する。同クラブは以前の移籍契約に定められた転売条項により利益を得る見通しだと報じられている。