ウナイ・エメリ監督はヴィラ・パークを難攻不落の要塞にするよう求め、選手たちは戦術面での見事なプレーで応えた。フェネルバフチェを巧みに攻略し、6-0で粉砕した。

アストン・ヴィラは12分、ヨハン・マンザンビの先制点で早くも主導権を握った。これが、ホームチームが攻守の切り替えから効率よく攻め込む前半を象徴する一撃となった。ニコラス・ジャクソンが前半終了までに2得点を挙げる頃には、トルコのチームが敷いた高い最終ラインは、ヴィラの縦への攻撃と正確な選手間の距離感によって完全に攻略されていた。

後半も勢いは衰えず、エメリ監督は交代選手を投入してフィジカル面での圧力を維持した。中心となったロス・バークリーはPKを確実に決めると、そのわずか4分後にも自身2点目を挙げ、残っていた相手の抵抗を断ち切った。

終盤にはタミー・エイブラハムも得点を挙げ、勝利を締めくくった。ヴィラは枠内シュート13本を記録する一方、相手には目立った好機をほとんど作らせなかった。この結果、ヴィラは2戦2勝の全勝でチャンピオンズリーグの順位表で3位につけている。

GOAL がヴィラ・パークでのアストン・ヴィラの選手たちを採点する……