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ライブ
Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
翻訳者：

フェネルバフチェ戦のアストン・ヴィラ選手採点：ロス・バークリーとニコラス・ジャクソンが6得点の大勝で輝く

アストン・ヴィラ
アストン・ヴィラ 対 フェネルバフチェ
フェネルバフチェ
UEFAチャンピオンズリーグ
ニコラス・ジャクソン
ロス・バークリー

アストン・ヴィラは本拠地ヴィラ・パークでフェネルバフチェを6-0で圧倒し、チャンピオンズリーグ開幕からの全勝を維持した。ロス・バークリーとニコラス・ジャクソンがそれぞれ2得点を挙げ、ウナイ・エメリ監督率いるチームはトルコの強豪を寄せ付けなかった。

ウナイ・エメリ監督はヴィラ・パークを難攻不落の要塞にするよう求め、選手たちは戦術面での見事なプレーで応えた。フェネルバフチェを巧みに攻略し、6-0で粉砕した。

アストン・ヴィラは12分、ヨハン・マンザンビの先制点で早くも主導権を握った。これが、ホームチームが攻守の切り替えから効率よく攻め込む前半を象徴する一撃となった。ニコラス・ジャクソンが前半終了までに2得点を挙げる頃には、トルコのチームが敷いた高い最終ラインは、ヴィラの縦への攻撃と正確な選手間の距離感によって完全に攻略されていた。

後半も勢いは衰えず、エメリ監督は交代選手を投入してフィジカル面での圧力を維持した。中心となったロス・バークリーはPKを確実に決めると、そのわずか4分後にも自身2点目を挙げ、残っていた相手の抵抗を断ち切った。

終盤にはタミー・エイブラハムも得点を挙げ、勝利を締めくくった。ヴィラは枠内シュート13本を記録する一方、相手には目立った好機をほとんど作らせなかった。この結果、ヴィラは2戦2勝の全勝でチャンピオンズリーグの順位表で3位につけている。

GOAL がヴィラ・パークでのアストン・ヴィラの選手たちを採点する……

  • FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-FENERBAHCEAFP

    GKと守備陣

    鈴木彩艶：8/10

    スコアだけを見れば出番の少ない夜だったように思えるが、鈴木はクリーンシート達成に欠かせない存在だった。実際には1.74のxGを記録したフェネルバフチェを相手に6度のセーブを見せた。配球でヴィラが相手の最初のプレスを回避するのを助け、ボール処理も終始完璧だった。

    マティ・キャッシュ：7/10

    右サイドで規律あるプレーを披露。攻撃参加と堅実な守備を両立させ、オウズ・アイドゥンにプレーするスペースをほとんど与えなかった。ピッチ中央のエリアでは重要なインターセプトを複数記録し、相手の攻撃を断った。

    ヴィクトル・リンデロフ：7/10

    堅実で、派手さはないものの確かなパフォーマンスだった。ヴェダト・ムリキに対して的確なポジションを取り、フィジカルの強いストライカーがアウェーチームの攻撃の効果的な起点となるのを防いだ。

    パウ・トーレス：8/10

    最終ラインから攻撃を組み立てた。パスで相手の守備ラインを突破する能力を今回も発揮し、ヴィラが385本のパスを成功させる土台を築いた。守備でもプレッシャーの中で落ち着いて対応し、7度のコーナーキックをしのぐのに貢献した。

    アーロン・ワン＝ビサカ：8/10

    左サイドバックに起用され、フェネルバフチェのカウンターアタックに対して素早い守備への切り替えが欠かせなかった。20回のインターセプトを記録した最終ラインの中心となり、鈴木のもとに危険が及ぶ前に何度も相手の攻撃を食い止めた。

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    中盤

    ロス・バークリー：10/10

    中盤を支配する完璧なパフォーマンスを見せた。ジャクソンの2点目をアシストすると、自らの得点でアウェーチームを突き放した。68分にPKを決め、72分には見事な2点目を追加。2ゴール1アシストで試合を終えた。

    ブバカル・カマラ：8/10

    優れた視野を生かし、31分に生まれたジャクソンの1点目をアシストした。アストン・ヴィラが追加点を狙って選手を前線に送り込む中でも、カマラがポジションを守ったことで、チームは守備で過度なリスクを負わずに済んだ。

    ヨハン・マンザンビ：8/10

    12分に巧みな先制ゴールを決め、試合の流れを作った。中盤で精力的に動いてマテオ・ゲンドゥージに試合のテンポを握らせず、73分に交代するまで必要な推進力をもたらした。

  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    攻撃

    ジョン・マッギン：8／10

    右ウイングとして起用されたが、頻繁に中盤へ下がり、バークリーとマンザンビがより自由に動けるスペースをつくった。

    ニコラス・ジャクソン：9／10

    ゴールへの嗅覚を発揮し、前半のうちに事実上勝負を決めた。31分には巧みな動きからカマラのパスを受けて得点し、39分にも正確なシュートで追加点を挙げた。相手守備陣の背後で絶えず脅威となった。

    イブラヒム・エンバイ：8／10

    サイドで攻撃に創造性をもたらし、バークリーの2点目をアシスト。縦への突破で試合の大半にわたりフェネルバフチェのDFを後退させ、ヴィラがフェネルバフチェの守備ブロックを横に広げるために必要な幅を生み出した。

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  • Aston Villa FC v Fenerbahce SK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    控え選手と監督

    アリソン（73分）：7/10

    終盤に出場し、タミー・エイブラハムのチーム最後のゴールをアシスト。主力の先発選手が退いた後も、アストン・ヴィラの攻撃力が衰えていないことを示した。

    ジョアン・ゴメス（73分）：6/10

    残り約20分で中盤を引き締めるために投入された。シンプルなプレーに徹し、無失点で試合を終えることに貢献した。

    タミー・エイブラハム（79分）：7/10

    得点への強い意欲を見せ、90分にゴールを決めて6-0の大勝を締めくくった。試合勘を維持したいストライカーにとって、短時間の出場で申し分ない結果を残した。

    アレハンドロ・ガルナチョ（79分）：6/10

    終盤に持ち前の運動量と縦への仕掛けを加え、試合終了の笛が鳴るまでフェネルバフチェの守備にプレッシャーをかけ続けた。

    レオン・ゴレツカ（83分）：6/10

    最後の数分間、経験豊富な選手として落ち着きをもたらし、欧州での圧勝を締めくくるために投入された。

    ウナイ・エメリ：9/10

    エメリの戦術は的中した。フェネルバフチェにプレスをかけさせ、そこから生まれたスペースを縦へのパスで突くことで、完勝を演出。交代のタイミングも絶妙で、試合の流れをアストン・ヴィラに引き寄せ続けた。

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