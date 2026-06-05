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フェネルバフチェ会長、クラブ選挙を前に違法賭博で実刑
サランに実刑判決
イスタンブールの裁判所は、フェネルバフチェのサラン会長と弟のアラン・ケナン氏に懲役2年6か月と約9,000ポンドの罰金を科した。2人はイスタンブール第23刑事第一審裁判所での公判に出席しなかった。起訴理由は、サラン氏が所有するメディアグループが放映したサッカー試合中に違法賭博広告が表示されたというもの。
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弁護団は控訴すると表明した
トルコサッカー連盟の法定代理人は処罰を求め、弁護側は無罪を主張した。 判決を受け、サラン氏の弁護人セルダル・イギット氏は「無罪となった当方の依頼人については歓迎する。サデッティン・サラン氏とケナン・サラン氏に対する判決は確定しておらず、上級裁判所で審査される」と述べた。
弁護側は無罪を主張している
裁判所は共同被告のエムレ・エレンとアザデ・ゼイネプ・ハクサルに無罪判決を言い渡した。他の被告には厳しい判決が出たが、サラン氏の弁護団は控訴で覆されると見込んでいる。
イギット氏は「控訴手続きを開始し、最後まで追及する。最終判断で正義が示され、全依頼人の無罪が確定すると確信している」と述べた。
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混乱の中、選挙が迫っている
フェネルバフチェは、今週末の臨時理事選挙を前に経営陣スキャンダルを乗り切らなければならない。74ポイントで2位に終わり、3ポイント差でライバル・ガラタサライにスーパー・リグタイトルを譲ったばかりだ。退任するサラン氏は再選を辞退。後任を争うのは元会長アジズ・イルディリム氏と挑戦者ハカン・サフィ氏だ。