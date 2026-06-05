フェネルバフチェ会長、クラブ選挙を前に違法賭博で実刑

裁判所は共同被告のエムレ・エレンとアザデ・ゼイネプ・ハクサルに無罪判決を言い渡した。他の被告には厳しい判決が出たが、サラン氏の弁護団は控訴で覆されると見込んでいる。

イギット氏は「控訴手続きを開始し、最後まで追及する。最終判断で正義が示され、全依頼人の無罪が確定すると確信している」と述べた。