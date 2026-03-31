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フェネルバフチェ会長が交通事故に巻き込まれる
カディコイでの出来事
事故は火曜日の朝、サデッティン・サラン氏がスタジアムへ向かう途中で発生した。トルコメディアの報道によると、衝突はカディコイ地区で起き、会長の乗っていた車両は大きな構造的損傷を受けた。
衝突当時、サラン氏は同車の同乗者だった。現場の写真によると、BMWのフロント部分は激しく変形し、ボンネットも甚大な衝撃を受けていたが、幸いにも関係者には命に関わるような怪我はなかった。衝突に関与したもう一方の車両は、バンパーに損傷を受けたと報じられている。
大統領の容体
事故は恐ろしいものではあったが、初期の報告によると、サラン氏は比較的軽傷で済んだようだ。会長には切り傷や打撲傷がいくつかあったが、運転手も衝突の際に軽傷を負った。
事故後の診察の結果、両名とも容体は良好であることが確認された。クラブは直ちに、事態は収拾されており、この多重衝突事故に関わった者の中に重傷者はいないことを、サポーターやサッカー界に伝えるべく動いた。
フェネルバフチェの公式声明
フェネルバフチェは、一連の出来事を明らかにし、サラン会長の容体について最新情報を伝えるため、公式声明を発表した。クラブは次のように述べた。「本日、サデッティン・サラン会長がクラブへ向かう途中で交通事故に巻き込まれました。報道によると、会長、運転手、および事故に関与した相手車両の乗員は、いずれも怪我はなく、概ね健康な状態であるとのことです。」
スーパー・リグの強豪クラブはさらに、サラン会長がこの事故によって職務に支障をきたすことはなかったことを確認した。声明は次のように続いている。「会長は現在、クラブに滞在しており、予定通り業務を継続しています。事故に巻き込まれたすべての方々の早期回復を心よりお祈り申し上げます。」
- X/Fenerbahce
サランにとってはいつも通りの業務
強靭な姿勢を見せたサラン氏は、事故直後にスタジアムに到着し、クラブ幹部らとの非公開会議に出席したと報じられている。彼は9月にフェネルバフチェの会長に就任し、この歴史あるトルコのクラブを率いるという長年の夢を実現させた。
ピッチ上では、フェネルバフチェが国内タイトル獲得への挑戦を続けている。現在、イエロー・カナリーズはスーパー・リグの順位表で2位につけており、首位のガラタサライに4ポイント差をつけられているが、イスタンブールのライバルチームより1試合多く消化している。サランがリーダーシップを発揮し続ける中、注目は再び優勝争いへと戻っている。