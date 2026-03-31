フェネルバフチェ会長が交通事故に巻き込まれる

事故は火曜日の朝、サデッティン・サラン氏がスタジアムへ向かう途中で発生した。トルコメディアの報道によると、衝突はカディコイ地区で起き、会長の乗っていた車両は大きな構造的損傷を受けた。

衝突当時、サラン氏は同車の同乗者だった。現場の写真によると、BMWのフロント部分は激しく変形し、ボンネットも甚大な衝撃を受けていたが、幸いにも関係者には命に関わるような怪我はなかった。衝突に関与したもう一方の車両は、バンパーに損傷を受けたと報じられている。



