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フェネルバフチェは、元マンチェスター・ユナイテッドFWメイソン・グリーンウッドがサウジアラビア移籍を拒否したため、マルセイユと4200万ユーロで合意した。
トルコの強豪クラブがウインガーを獲得
『フット・メルカート』によると、フェネルバフチェはマルセイユと総額4200万ユーロ（3560万ポンド）で合意し、グリーンウッド争奪戦に勝利した。 移籍金は固定4000万ユーロ＋出来高200万ユーロ。マルセイユにはアトレティコ・マドリードやアル・アハリからより高額なオファーがあったが、本人はトルコリーグを希望した。
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グリーンウッドの退団が記録を更新
グリーンウッドの移籍はマルセイユにとって大きな取引となる。同FWは2029年6月まで長期契約を結んでいたが、OM経営陣の厳格な経費削減策により、収支を均衡させるために売却されることになった。 この移籍でマルセイユのクラブレコードは更新され、2016年にミシー・バチュアイがチェルシーへ3900万ユーロで移籍した際の最高額を上回る。
グリーンウッドが巨額の契約を獲得
グリーンウッドはリーグ・アンで2年間81試合に出場し、48ゴール17アシストを記録してフランスを去る。その決定力に魅了されたフェネルバフチェは、彼と4年契約を結ぶために多額の資金を投入した。報道によると、グリーンウッドはイスタンブールで1シーズンあたり約1000万ユーロ（850万ポンド）の年俸を得る見込みだ。
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フェネルバフチェ、優勝争いに名乗りを上げる
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