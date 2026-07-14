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FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERREAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

フェネルバフチェは、元マンチェスター・ユナイテッドFWメイソン・グリーンウッドがサウジアラビア移籍を拒否したため、マルセイユと4200万ユーロで合意した。

移籍情報
メイソン・グリーンウッド
フェネルバフチェ
マルセイユ
スーパーリグ
プレミアリーグ
リーグ・アン
マンチェスター・ユナイテッド

フェネルバフチェがフォワードのメイソン・グリーンウッド獲得でマルセイユと4200万ユーロのクラブ最高額で合意と報じられた。元マンチェスター・ユナイテッドの彼はトルコで4年契約を結ぶ見込みで、マルセイユの移籍金記録を更新する。

  • トルコの強豪クラブがウインガーを獲得

    フット・メルカート』によると、フェネルバフチェはマルセイユと総額4200万ユーロ（3560万ポンド）で合意し、グリーンウッド争奪戦に勝利した。 移籍金は固定4000万ユーロ＋出来高200万ユーロ。マルセイユにはアトレティコ・マドリードやアル・アハリからより高額なオファーがあったが、本人はトルコリーグを希望した。



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    グリーンウッドの退団が記録を更新

    グリーンウッドの移籍はマルセイユにとって大きな取引となる。同FWは2029年6月まで長期契約を結んでいたが、OM経営陣の厳格な経費削減策により、収支を均衡させるために売却されることになった。 この移籍でマルセイユのクラブレコードは更新され、2016年にミシー・バチュアイがチェルシーへ3900万ユーロで移籍した際の最高額を上回る。

  • グリーンウッドが巨額の契約を獲得

    グリーンウッドはリーグ・アンで2年間81試合に出場し、48ゴール17アシストを記録してフランスを去る。その決定力に魅了されたフェネルバフチェは、彼と4年契約を結ぶために多額の資金を投入した。報道によると、グリーンウッドはイスタンブールで1シーズンあたり約1000万ユーロ（850万ポンド）の年俸を得る見込みだ。

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  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    フェネルバフチェ、優勝争いに名乗りを上げる

    グリーンウッドの加入は、過酷なリーグと欧州戦を控えたフェネルバフチェのイスマイル・カルタル監督による大規模なチーム再編を補完する。彼はネイサン・アケヴェダト・ムリキと迅速に融合し、クラブに不可欠な層の厚さをもたらすことが期待されている。 過去4シーズン連続でスーパー・リグを制した宿敵ガラタサライの独走を止めるため、グリーンウッドは激しいプレッシャーの中でもコンディションを維持することが当面の課題となる。