フェネルバフチェは、元マンチェスター・ユナイテッドFWメイソン・グリーンウッドがサウジアラビア移籍を拒否したため、マルセイユと4200万ユーロで合意した。

グリーンウッドの移籍はマルセイユにとって大きな取引となる。同FWは2029年6月まで長期契約を結んでいたが、OM経営陣の厳格な経費削減策により、収支を均衡させるために売却されることになった。 この移籍でマルセイユのクラブレコードは更新され、2016年にミシー・バチュアイがチェルシーへ3900万ユーロで移籍した際の最高額を上回る。