FCボローニャの広報は、ここ数日、予想外の事態に直面した。通常、クラブのSNS投稿に100件以上のコメントが付くことは稀だが、今回の発表には反響が爆発的に広がった。ドメニコ・テデスコ氏が新監督に就任し、2028年までの契約を結んだ。さらに1年の延長オプションが付く。
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フェネルバフチェのファンは涙で彼を見送った。ボローニャFCの広報部はドメニコ・テデスコの件で不意を突かれた。
Xには現在1200件以上のコメントが寄せられており、書き込んでいるのはほぼ100％フェネルバフチェのファンだ。イスタンブールの名門クラブは4月末、2度目のリーグ戦敗北を受け、テデスコ監督を突如解任した。
怒った熱狂的サポーターの抗議を受け、サデッティン・サラン会長は1日後に週末の選挙不出馬を表明した。テデスコがフェネルバフチェのファンにどれほど愛されていたかは、2つの空港での出来事でも明らかだ。
テデスコがアンカラを発つ際も、シュトゥットガルトに着陸際も空港はファンで埋め尽くされ、警察や警備員の支援でようやく離脱した。
テデスコはフェネルでの最初の22試合で無敗を維持した
冷静に考えても、感情的なサポーターが那样反応するのは当然だ。結局、テデスコはフェネルバフチェに成功をもたらした。タイトルにはつながらなかったが、ボスポラス海峡での成績は評価に値する。
第5節にジョゼ・モウリーニョが作ったチームを受け継ぎ、リーグ22試合無敗で11年ぶりのスーパーカップも獲得。解任時でも12年ぶりのリーグ優勝の可能性が残っていた。
さらに、就任13日後に会長アリ・コチがサランに交代。 12月初めには、賭博スキャンダルで主将メルト・ハカン・ヤンダシュが勾留された。さらに、6人以上の負傷者が同時に出る時期もあった。
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グエンドゥジはテデスコをエメリと比較した
クラブ首脳陣が人気監督を突如解任する決め手となったのは、苦い5日間だった。カップ戦ではコニャスポルと延長戦の末、準々決勝で敗退。さらに、後に優勝するガラタサライとのダービーでも0-3で敗れ、リーグ優勝の望みが消えた。
テデスコは解任を予期しておらず、「つい先日も契約延長を話し合っていた」とドイツ通信社（dpa）に語った。 「今シーズン2度目のリーグ敗北で別々の道を歩むことになった。サッカー界が移ろいやすいことを痛感した。就任時は持続可能なものを築くのが目標だった。過去とは異なるアプローチを試みたかった」
1月に加入した元ヘルタ・ベルリンのマッテオ・グエンドゥジは、以前ウナイ・エメリと比較していたテデスコをこう称えた。「監督、私のためにしてくださったすべてに感謝します。これほど素晴らしい監督であり、人間である方と働けたことは光栄でした。」
- AFP
テデスコの海外での評判は、ドイツ国内とは全く異なる。
就任からわずか7か月で退任したテデスコ。彼の平均勝ち点は2.0で、直近3監督（モウリーニョ2.02、カタル2.4、ジーザス2.23）と同じ運命をたどった。 この運命を味わったのは、モウリーニョ（2.02）、イスマイル・カルタル（2.4）、ホルヘ・ジェズス（2.23）も同じ。テデスコはフェネルバフチェで45試合を指揮し26勝7敗、平均ポイントはキャリア最高の2.0だった。
7つ目の監督就任となるボローニャ（イタリア）では、5カ国目で指揮を執ることになるが、彼は長く待たなかった。7か月以上休んだことも、どこでも2年目を迎えたこともない。
テデスコの課題は、海外とドイツ国内での評価が全く異なる点だ。ドイツではFCシャルケ04（2017年7月～2019年3月）の成績が今もマイナスとして語られる。だが、リーグ2位とチャンピオンズリーグベスト16進出は、十分に成功だった。
- AFP
テデスコは今日でもアウエで伝説として崇敬されている。
当時、テデスコは後に率いたチームとは異なり、実用性を重視したサッカーをさせていた。順位表では2位ながら「史上最も醜いサッカー」とよく言われた。イタリア人の両親を持つ彼は、ゲルゼンキルヒェンに来る前の在籍先で成果を上げたことも忘れられがちだ。
シャルケ就任4か月前、31歳の彼は2部で降格危機にあったクラブでプロ監督デビューしたばかりだった。 しかしテデスコは就任直後からチームを立て直し、11試合で平均勝ち点1.82をマークして残留を果たした。この功績から、いまだにウィスムートでは伝説として称えられている。
シャルケ退団後、スパルタク・モスクワで指揮したが、20カ月後にコロナ禍で帰国。その後、RBライプツィヒに移籍した。 就任1年目でDFBポカールを制し、ヨーロッパリーグ準決勝に進出した。だが契約延長を拒否したため、ブンデスリーガ5節で解任された。
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テデスコにはイギリスとドイツからもオファーがあった。
ベルギー代表を率いるテデスコ監督は2023年就任。2試合目で69年ぶりとなるドイツ戦勝利を導き、その後16ヶ月間無敗が続いた。 ドイツ開催の欧州選手権では目立った成果はなかったものの、最終的には優勝候補フランスに85分のオウンゴールで敗れ、ベスト8進出を逃した。
この実績から、国内での低評価は不当だと分かる。海外での高評価との差は顕著だ。イタリアメディアは「ボローニャに理想的な監督」と称え、攻撃的スタイル、ハイプレス、高いボール支配率、戦術の柔軟性を評価した。
SPOXによると、イングランドやドイツからもオファーがあったが、彼は両親の故郷で働く夢を選んだ。以前もナポリやアタランタからアプローチされていた。
- AFP
ボローニャのサルトリは以前からテデスコに接触していた。
ジョヴァンニ・サルトーリとテデスコのタッグが実現したのはつい最近だ。69歳のサルトーリは2022年からボローニャのテクニカルディレクターを務め、その前はベルガモで8年間同職にあった。テデスコとは長年の付き合いがあり、イスタンブールでの解任前も連絡を取っていた。
フェネルバフチェの激動期を経験したテデスコにとって、ボローニャの落ち着いた環境は好都合だ。 1909年創設の古豪は近年飛躍的に成長。2024年に60年ぶりCL出場権を獲得し、翌年には51年ぶりコッパ・イタリア制した。
前任者のヴィンチェンツォ・イタリアーノは8位でフィニッシュし、欧州大会出場を逃したばかり。
テデスコのデビュー戦の相手は未定だ。フェネルバフチェのファンは、新体制が実現してほしいと願う最後の望みとして、両クラブの親善試合をボローニャに提案している。