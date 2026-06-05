クラブ首脳陣が人気監督を突如解任する決め手となったのは、苦い5日間だった。カップ戦ではコニャスポルと延長戦の末、準々決勝で敗退。さらに、後に優勝するガラタサライとのダービーでも0-3で敗れ、リーグ優勝の望みが消えた。

テデスコは解任を予期しておらず、「つい先日も契約延長を話し合っていた」とドイツ通信社（dpa）に語った。 「今シーズン2度目のリーグ敗北で別々の道を歩むことになった。サッカー界が移ろいやすいことを痛感した。就任時は持続可能なものを築くのが目標だった。過去とは異なるアプローチを試みたかった」

1月に加入した元ヘルタ・ベルリンのマッテオ・グエンドゥジは、以前ウナイ・エメリと比較していたテデスコをこう称えた。「監督、私のためにしてくださったすべてに感謝します。これほど素晴らしい監督であり、人間である方と働けたことは光栄でした。」