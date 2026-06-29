グリーンウッドの去就騒動が急展開を迎えている。フランスで26得点を挙げた24歳は、新たな挑戦のためマルセイユ首脳陣に「放出してほしい」と伝えた。 この姿勢はクラブとの間に大きな亀裂を生んでいる。クラブは2024年7月18日、最大3,160万ユーロの移籍金で彼と5年契約を結んでおり、選手側の移籍希望にもかかわらず、現時点では金銭的な要求を下げる圧力は一切受けていない。

マルセイユは転売条項も考慮し、5500万ユーロという強気の評価額を提示。マンチェスター・ユナイテッドが移籍金の40％を受け取る権利を持つため、クラブは高値での売却に固執している。欧州各地から関心が寄せられているが、マルセイユは値引きを一切拒否している。



