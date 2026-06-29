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フェネルバフチェがメイソン・グリーンウッドに巨額年俸を提示。ローマはマルセイユFW争奪戦で後れを取ると報じられた。
移籍金が依然として高額なため、グリーンウッドがマルセイユ退団を要求。
グリーンウッドの去就騒動が急展開を迎えている。フランスで26得点を挙げた24歳は、新たな挑戦のためマルセイユ首脳陣に「放出してほしい」と伝えた。 この姿勢はクラブとの間に大きな亀裂を生んでいる。クラブは2024年7月18日、最大3,160万ユーロの移籍金で彼と5年契約を結んでおり、選手側の移籍希望にもかかわらず、現時点では金銭的な要求を下げる圧力は一切受けていない。
マルセイユは転売条項も考慮し、5500万ユーロという強気の評価額を提示。マンチェスター・ユナイテッドが移籍金の40％を受け取る権利を持つため、クラブは高値での売却に固執している。欧州各地から関心が寄せられているが、マルセイユは値引きを一切拒否している。
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フェネルバフチェ、過去最高年俸を準備
『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、グリーンウッド争奪戦ではローマが最有力とされてきたが、トルコのフェネルバフチェが破格の条件で参入した。 イスタンブールを本拠地とする同クラブは、このFWにシーズンあたり700万～800万ユーロの純額年俸を提示する用意があるという。この破格の条件は他の入札者を上回り、フェネルバフチェは移籍交渉を有利に進めている。
この破格提示は交渉の行方を一変させ、マルセイユで21得点を挙げてリーグ・アン得点王に輝いたグリーンウッドの決断を迫っている。2025-26シーズンは16ゴールだった。
ローマの微妙な合意と戦術的な約束
ローマはグリーンウッドと年俸450万ユーロ（手取り）を基本とする口頭合意をしていた。業績連動ボーナスなどで将来的に報酬が増える仕組みだった。また、攻撃陣での「中心的な役割」も約束された。
報道によると、このフォワードはクラブの威信とセリエAでの戦術的ビジョンに感銘を受け、ローマが昨季3位で来季のCL出場権を得たことも印象を強めたという。しかし、移籍交渉はクラブの財政問題で一時停止。ローマは選手に辛抱強く待ってほしいと伝え、その間にライバルクラブが動き始めている。
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ジャロロッシに迫る締め切り
ローマ首脳陣には、手遅れになる前に解決策を見つける重圧がかかっている。ローマが第一希望とはいえ、グリーンウッドはクラブが正式オファーを出すのをいつまでも待たない。彼は7月5日を目安に将来を決め、過ぎればトルコの巨額オファーなど他の選択肢に移るとみられる。