フェネルバフチェがマルセイユのFWへの関心を後退させたため、ユヴェントスはローマとメイソン・グリーンウッドの獲得競争に突入する見込みだ。

カルチョメルカートによると、ユヴェントスはウインガーのグリーンウッド獲得へ本格的に動き出した。スカウトチームは正式オファーに備え、彼の状況を綿密に追跡している。クラブは昨シーズンからこのイングランド人フォワードに強い関心を寄せ、好機があれば即座に動く構えだ。

この突然の展開は、国内ライバルのローマにとって頭痛の種だ。ローマとマルセイユの交渉は長引き、5000万ユーロ＋追加報酬を要求するマルセイユの姿勢で数週間停滞している。



