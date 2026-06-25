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FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERREAFP
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

フェネルバフチェがマルセイユのFWへの関心を後退させたため、ユヴェントスはローマとメイソン・グリーンウッドの獲得競争に突入する見込みだ。

移籍情報
メイソン・グリーンウッド
ユヴェントス
ローマ
フェネルバフチェ
セリエ A
マルセイユ
リーグ・アン

メイソン・グリーンウッドの去就がセリエAの移籍市場で注目されている。ユヴェントスがマルセイユのフォワード獲得競争に参入し、リーグ・アンで得点を量産した24歳をめぐりローマと争う。

  • ユヴェントスは膠着状態を見極め、正式な対抗オファーを準備している。

    カルチョメルカートによると、ユヴェントスはウインガーのグリーンウッド獲得へ本格的に動き出した。スカウトチームは正式オファーに備え、彼の状況を綿密に追跡している。クラブは昨シーズンからこのイングランド人フォワードに強い関心を寄せ、好機があれば即座に動く構えだ。

    この突然の展開は、国内ライバルのローマにとって頭痛の種だ。ローマとマルセイユの交渉は長引き、5000万ユーロ＋追加報酬を要求するマルセイユの姿勢で数週間停滞している。


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  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP

    ローマ、他クラブの獲得阻止へ巨額オファー準備

    ローマは最優先ターゲットを逃すつもりはなく、ユヴェントスに先手を打つために対策を練り始めた。ローマはグリーンウッドの代理人と個人条件で口頭合意に達しているが、マルセイユとの移籍金交渉は評価額を巡って停滞している。

    トリノの圧力が高まる中、ローマは総額5000万ユーロ超の包括的オファーを用意する見込みだ。これは、来季の戦術で元マンチェスター・ユナイテッドの選手を不可欠なピースと見るガスペリーニ監督の要求に応えるためだ。

  • コネのドミノ効果でローマの獲得交渉が複雑に

    ローマのグリーンウッド獲得は、別の移籍騒動に影響される。資金を確保するため、ローマはMFマヌ・コネの放出も検討。コネはアーセナルとチェルシーに興味を持たれているが、本人はプレミアよりパリ・サンジェルマンへの移籍を望んでいるという。

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP

    選挙後の情勢変化で、フェネルバフチェの関心が冷めた。

    グリーンウッド争奪戦は3クラブから2クラブに絞られた。トルコのフェネルバフチェは当初、1シーズン1200万ユーロの好条件を提示していたが、会長候補ハカン・サフィ氏の選挙敗北で後退した。

    新会長のイルディリム氏はグリーンウッドの才能を評価しつつも、その巨額オファーは撤回。これにより争奪戦はセリエAの2強による一騎打ちとなった。