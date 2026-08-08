さらなる報道によれば、セルロートの退団の可能性は、この夏のアトレティコの補強戦略において極めて重要だという。この取引で得られる資金は、クラブの財政の均衡を図るとともに、ブラホビッチ獲得に向けた給与枠を確保することになると見られている。アトレティコの要求額を満たす正式オファーはまだ提出されていないものの、FWの移籍を巡る両者の協議は現在も続いている。