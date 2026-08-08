AFP
翻訳者：
フェネルバフチェがアレクサンデル・ソルロト獲得レースをリード アトレティコ・マドリーはドゥシャン・ヴラホヴィッチへの動きを画策か
トルコの強豪がセルロートを狙う
フェネルバフチェがアトレティコのFWセルロート獲得レースをリードしていると、『Marca』の記者マッテオ・モレットが伝えたと、『beIN Sports』が引用している。ノルウェー代表の同選手は、2024年8月にビジャレアルから加入し、2028年6月までメトロポリターノとの契約を残している。トルコのクラブは、アトレティコ首脳陣が設定した4000万ユーロ（3400万ポンド／4600万ドル）の評価額を満たす資金力を有しているとみられている。
- (C)Getty Images
ヴラホヴィッチ獲得に向けた財政的余地
さらなる報道によれば、セルロートの退団の可能性は、この夏のアトレティコの補強戦略において極めて重要だという。この取引で得られる資金は、クラブの財政の均衡を図るとともに、ブラホビッチ獲得に向けた給与枠を確保することになると見られている。アトレティコの要求額を満たす正式オファーはまだ提出されていないものの、FWの移籍を巡る両者の協議は現在も続いている。
シメオネ、戦術変更を準備へ
セルロートの退団は、ディエゴ・シメオネ監督の攻撃陣の力学を変えることになる。指揮官は、空中戦に強く、フィジカル面で大きな存在感を放つ前線の軸を失うからだ。一方で、6月下旬のユヴェントスとの契約満了後にフリー移籍で加入するヴラホヴィッチは、前線に高強度という新たな要素をもたらすことになる。フェネルバフチェにとってセルロートは、国内と欧州での目標達成をけん引する主要な攻撃の軸として位置づけられている。
- Alterphotos
交渉が今後の行方を左右する
現在、両クラブはストライカーのイスタンブール移籍成立に向け、支払い条件や出来高条項を巡って交渉を進めている。この取引が完了すれば、アトレティコがブラホビッチをメトロポリターノへ迎え入れるプロセスを締めくくる最大のきっかけとなる。
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