レアル・マドリーは欧州での戦いの初戦でインテルを2-1で下し、重要な勝利を挙げた。ただ、その勝利は決して簡単なものではなかった。キリアン・ムバッペが序盤に先制点を決め、冷静なフィニッシュでチャンピオンズリーグ通算71点目を記録した。

ホームチームはその後すぐにリードを広げた。クラブキャプテンのバルベルデが、インテルGKジョゼップ・マルティネスの痛恨のミスを見逃さずに得点した。しかし、ホームチームはハーフタイム後に試合の主導権を失い、セリエAのチームに大きな圧力をかけられた。

やがてカルロス・アウグストがアウェーチームのゴールを決め、ベルナベウでの終盤は緊迫した展開となった。今大会100試合目の出場となったティボー・クルトワは何度も重要なセーブを強いられ、モウリーニョのチームが勝利を守り切るうえで決定的な役割を果たした。



