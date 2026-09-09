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フェデリコ・バルベルデ、インテルとの緊迫したチャンピオンズリーグ勝利でレアル・マドリーの選手たちがジョゼ・モウリーニョの指示を無視したと認める
レアル・マドリーが激闘の末にインテルを下す
レアル・マドリーは欧州での戦いの初戦でインテルを2-1で下し、重要な勝利を挙げた。ただ、その勝利は決して簡単なものではなかった。キリアン・ムバッペが序盤に先制点を決め、冷静なフィニッシュでチャンピオンズリーグ通算71点目を記録した。
ホームチームはその後すぐにリードを広げた。クラブキャプテンのバルベルデが、インテルGKジョゼップ・マルティネスの痛恨のミスを見逃さずに得点した。しかし、ホームチームはハーフタイム後に試合の主導権を失い、セリエAのチームに大きな圧力をかけられた。
やがてカルロス・アウグストがアウェーチームのゴールを決め、ベルナベウでの終盤は緊迫した展開となった。今大会100試合目の出場となったティボー・クルトワは何度も重要なセーブを強いられ、モウリーニョのチームが勝利を守り切るうえで決定的な役割を果たした。
- NurPhoto
バルベルデ、後半の出来を批判
モウリーニョの古巣相手に勝ち点3を手にしたにもかかわらず、バルベルデはマドリーの試合運びに完全には満足していなかった。MFは、チームがハーフタイムに監督から出された要求に明確に逆らっていたことを明かした。
「モウリーニョは、特に相手陣内でよりボールを保持し、もっと落ち着いてプレーするように、とても明確に言っていた」と、バルベルデは試合終了後に説明した。「僕たちはそれをできなかった」
28歳のバルベルデは、今後に向けてチームメートが自分たちにより高い基準を求めるべきだと訴えた。強度の低下を振り返り、こう付け加えた。「自分たちは自分たちに厳しくならなければならない。勝ったのは事実だし、白星発進は重要だ。しかし、選手として後半の出来が悪く、良いプレーができなかったことを認識する必要がある」
エムバペがチャンピオンズリーグの歴史を塗り替える
後半のパフォーマンスには多くの課題が残ったものの、この夜の主役がエムバペだったことに変わりはない。フランス代表主将の一撃で、欧州最高峰のクラブ大会における通算得点数でレアル・マドリーのレジェンド、ラウールの71ゴールに並んだ。
注目すべきは、27歳のエムバペがこの節目に到達したのがわずか99試合目だったことだ。ラウールの142試合を大きく下回る数字である。これで歴代得点ランキングでは5位タイとなり、上にいるのはクリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシ、ロベルト・レヴァンドフスキ、そしてカリム・ベンゼマのみとなった。
その記念すべきゴールがマドリーの勝利の土台となった一方で、チームは支配力を維持するのに苦しんだ。一方のインテルは、カーティス・ジョーンズのシュートが枠を叩き、さらにクルトワを何度も脅かしながらも無得点に終わっただけに、不満の残る結果となった。
- AFP
焦点は再びラ・リーガでの戦いへ移る
モウリーニョとコーチングスタッフは、国内戦線への慌ただしい再突入に向け、この神経をすり減らすような後半を教訓として生かしていくことになりそうだ。レアル・マドリーは次戦、ラ・リーガでラージョ・バジェカーノと対戦する予定で、より完成度の高い90分間のパフォーマンスを見せたいところだ。
一方のインテルは、セリエA復帰を前に気持ちを切り替え、守備面での綻びに対処しなければならない。イタリア王者はウディネーゼとの難しい一戦に臨み、立て直しと再加速を狙う。
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