フェデリコ・バルベルデは、レアル・マドリードのMFとして、オーレリアン・チュアメニの闘病が自分に与えた影響を明かし、ファンへの支援に感謝した。

バルベルデはチームメイトのチュアメニとの乱闘騒ぎを受け、バルデベバスでの激動の期間を振り返った。世界中で話題となったこの騒動では、激しい口論の最中にウルグアイ人選手がテーブルに額を打ち付け、頭皮に傷を負い、病院で治療を受けた。

ウルグアイ帰国後、取材に応じたバルベルデは「気分は最高だ。ファンやクラブから支援と愛情を受けた。成長するにはこうした小さな障害を乗り越える必要がある」と語った。