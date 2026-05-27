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フェデリコ・バルベルデは、レアル・マドリードのMFとして、オーレリアン・チュアメニの闘病が自分に与えた影響を明かし、ファンへの支援に感謝した。
練習場の嵐を乗り越えて
バルベルデはチームメイトのチュアメニとの乱闘騒ぎを受け、バルデベバスでの激動の期間を振り返った。世界中で話題となったこの騒動では、激しい口論の最中にウルグアイ人選手がテーブルに額を打ち付け、頭皮に傷を負い、病院で治療を受けた。
ウルグアイ帰国後、取材に応じたバルベルデは「気分は最高だ。ファンやクラブから支援と愛情を受けた。成長するにはこうした小さな障害を乗り越える必要がある」と語った。
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ベルナベウでの懲戒処分
バルベルデは騒動を乗り越えようとしているが、レアル・マドリード内部への影響は大きかった。クラブ首脳はこれを重大な規範違反とみなす報道もあり、両選手への懲戒調査が行われた。両選手にはそれぞれ50万ユーロ（約43万2000ポンド）の罰金が科されたが、出場停止処分はなかった。
27歳のバルベルデは「この経験が数年間でより良いキャプテンになる助けになると確信している」と話し、試合の疲れやフラストレーションが衝突の背景にあったと説明した。
ウルグアイと共に紡ぐワールドカップへの夢
マルセロ・ビエルサ監督率いるウルグアイ代表に専念するバルベルデは、2026年ワールドカップへ全力を注ぐ。チームの中軸であるこのMFは「トロフィーを掲げる瞬間がいつも楽しみだ。代表でプレーし、ワールドカップを勝つことが幼い頃から夢だった」と語った。
また、2010年のベスト4入りを果たした代表チームのように戦いたいと語り、「あの背中を見て育った。同じ高みへ到達し、ウルグアイに誇りを届けたい」と続けた。
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汎用性とチームワーク
バルベルデは祖国のためならポジションを問わずプレーすると述べ、その献身性と柔軟性を示した。ナヒタン・ナンデスが代表から外れたため、彼は右サイドバックで起用される可能性もある。このポジションは、以前レアル・マドリードで緊急時に務めた経験がある。
「もちろん受け入れます。監督の指示ですし、皆がスタメンを夢見ます。必要ならどんな役割でも引き受けます」と語った。国内の苦境を乗り越え、世界舞台で母国を率いるバルベルデ。その「チーム第一」の姿勢は今も変わっていない。