木曜のバルデベバス練習で両者の緊張が高まった。前日の意見対立が尾を引いたと『The Athletic』が伝えている。

乱闘は深刻で、バルベルデは転倒し頭部をカット、病院で検査を受けた。現在は帰宅しているが、クラブ幹部は規律の乱れを懸念している。



