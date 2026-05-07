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フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの練習場での乱闘を受け、レアル・マドリードが声明を発表。負傷の懸念も確認された。
内部懲戒手続きが開始された
レアル・マドリードは簡潔な声明で、両選手に懲戒手続きを開始すると発表した。公式声明は以下の通り。「レアル・マドリードCFは、本日午前中のトップチーム練習中に起きた出来事を受け、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニに対し懲戒手続きを開始する。内部手続き終了後、結果を報告する。」
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乱闘の末、病院へ搬送される
木曜のバルデベバス練習で両者の緊張が高まった。前日の意見対立が尾を引いたと『The Athletic』が伝えている。
乱闘は深刻で、バルベルデは転倒し頭部をカット、病院で検査を受けた。現在は帰宅しているが、クラブ幹部は規律の乱れを懸念している。
バルベルデが外傷性脳損傷を負う
レアル・マドリードは声明で、フェデ・バルベルデ選手が頭部外傷と診断されたと発表した。現在は自宅で安静しており、状態は良好。医療プロトコルに従い、10〜14日間の安静が必要だ。
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重要なクラシコを控え、波乱の予感。
レアル・マドリードにとって、この内部対立は最悪のタイミングだ。チームはリーグ優勝を争うバルセロナ戦へ準備中。バルセロナが日曜に勝てばラ・リーガ優勝が確定する。アルヴァロ・アルベロア監督は戦術準備のさなかにこの不和を抱え、頭痛の種となっている。
負傷中のバルベルデは出場できないが、チュアメニとともに科せられる可能性のある出場停止処分については、試合前に判断されるかどうか未定だ。