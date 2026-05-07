フェデリコ・バルベルデが病院へ。練習中の口論が激化、レアル・マドリード緊急会議。

ここ数日、チーム内の一部とアルベロアには冷たい空気が漂っていると報じられている。『ムンド・デポルティーボ』は「爆発寸前の雰囲気」と伝え、ロッカールームを「火薬庫」と表現した。ヴィニシウス・ジュニア、キリアン・エムバペ、ジュード・ベリンガムも火種になっているという。

以前にはマルカ紙とAS紙が、ダニ・セバロスとアルベロアの激しい口論を報道。その結果、セバロスは監督との接触を望まなくなったという。 さらに、ダニ・カルバハルもチーム内での役割に不満で、今夏契約満了に伴う去就が注目されている。