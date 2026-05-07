スペイン紙『マルカ』によると、現在、レアル・マドリードの監督と会話拒否している選手が6人もいるという。名前は明かされていない。
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フェデリコ・バルベルデが病院へ。練習中の口論が激化、レアル・マドリード緊急会議。
ここ数日、チーム内の一部とアルベロアには冷たい空気が漂っていると報じられている。『ムンド・デポルティーボ』は「爆発寸前の雰囲気」と伝え、ロッカールームを「火薬庫」と表現した。ヴィニシウス・ジュニア、キリアン・エムバペ、ジュード・ベリンガムも火種になっているという。
以前にはマルカ紙とAS紙が、ダニ・セバロスとアルベロアの激しい口論を報道。その結果、セバロスは監督との接触を望まなくなったという。 さらに、ダニ・カルバハルもチーム内での役割に不満で、今夏契約満了に伴う去就が注目されている。
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レアル・マドリード：バルベルデとチュアメニが口論か？
『マルカ』紙によると、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニが練習中に口論となり、突き飛ばし合った。ロッカールームでも対立は続き、殴り合いに発展しそうになった。
マルカ紙の続報では、バルベルデは裂傷で病院に搬送され、クラブ関係者は「極めて深刻な」事件と語ったという。これを受け、ホセ・アンヘル・サンチェス会長が緊急会議を招集した。
さらに同紙は、練習前にバルベルデがチュアメニとの握手を拒否したことが発端と伝えている。練習終盤に状況はエスカレート。数選手が間に入ったが、バルベルデの負傷は防げなかった。
レアル・マドリードでは緊張が高まっている。
この騒動は、以前報じられたアントニオ・リュディガーとアルバロ・カレラスのトラブルと関連している。SPOXによると、ドイツ代表が左サイドバックに平手打ちをしたという報道は事実ではないという。
米メディア『The Athletic』は先日、ムバッペがスタッフと口論になり侮辱したと報じた。仏紙『L’Equipe』も、27歳の彼の振る舞いや特権に不満を抱く選手が増えていると伝えている。
今シーズンも主要タイトル獲得は絶望的で、バルセロナが日曜のクラシコで優勝を決める可能性もある。今年初めにシャビ・アロンソから監督を引き継いだアルベロアは、早ければ今シーズン限りで解任される見込みだ。後任にはモウリーニョが有力とされ、クロースの役員復帰も噂されている。