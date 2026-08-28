問題がなければ、キエーザは来週にも全体練習へ復帰する見込みだ。ただ、9月1日までは彼の去就に確かなことは何もない。 Daily Mail によると、リヴァプールはイタリア代表FWへのオファーに耳を傾ける方針を固めたという。キエーザは2024年8月、ユヴェントスから完全移籍で加入。移籍金は1200万ユーロにボーナス300万ユーロが上乗せされる条件だったが、筋肉系の問題に足を引っ張られ、イングランドでは一度も首脳陣を納得させられていない。サラーの退団も序列を変えるには至らず、現時点でキエーザは若手のリオ・ングモハよりも後順位に置かれている。さらに、パリ・サンジェルマンからのバルコラ、オサスナからのムニョスの加入によって、わずかな出場機会も最小限に縮小されるリスクがある。 リヴァプールとは2028年までの契約を結んでおり、完全移籍での放出額は1500万ユーロ前後とみられる。 獲得を目指すクラブにとっての問題は、総額で約850万ユーロの年俸だ。



