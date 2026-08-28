いつもの話、またしても同じ話だ。フェデリコ・キエーザはリヴァプールの今季最初の公式戦、リーグ開幕戦のニューカッスル戦を欠場。そして、アンフィールドで行われる2026-27シーズン初戦のノッティンガム・フォレスト戦も、あすは出場しない。理由は？ 負傷だ。元フィオレンティーナとユヴェントスの同選手にとって、その言葉はよく知るものでもある。それを認めたのが、レッズの新指揮官アンドニ・イラオラで、試合前会見でこう明かした。「起用はできない。コモとの親善試合で背中に違和感を覚えた。小さな筋肉系の負傷で、フォレスト戦は欠場する」
翻訳者：
フェデリコ・キエーザは依然として負傷中、リヴァプールはオファーに耳を傾ける
売りに出されているが、問題は年俸だ
問題がなければ、キエーザは来週にも全体練習へ復帰する見込みだ。ただ、9月1日までは彼の去就に確かなことは何もない。 Daily Mail によると、リヴァプールはイタリア代表FWへのオファーに耳を傾ける方針を固めたという。キエーザは2024年8月、ユヴェントスから完全移籍で加入。移籍金は1200万ユーロにボーナス300万ユーロが上乗せされる条件だったが、筋肉系の問題に足を引っ張られ、イングランドでは一度も首脳陣を納得させられていない。サラーの退団も序列を変えるには至らず、現時点でキエーザは若手のリオ・ングモハよりも後順位に置かれている。さらに、パリ・サンジェルマンからのバルコラ、オサスナからのムニョスの加入によって、わずかな出場機会も最小限に縮小されるリスクがある。 リヴァプールとは2028年までの契約を結んでおり、完全移籍での放出額は1500万ユーロ前後とみられる。 獲得を目指すクラブにとっての問題は、総額で約850万ユーロの年俸だ。
キエーザはアンフィールドで道を見失った。 EURO2021で見せた姿は今や遠い記憶だ。28歳の彼は（10月25日に29歳を迎える）、自分自身のためにも、そしてガットゥーゾが監督を務めるイタリア代表のためにも、今こそ環境を変え、再出発する時を迎えている。イタリア代表からは2度断られている。プレシーズン（サンダーランドとのテストマッチでゴール）を終え、より高い評価を期待していたが、ベンチにバスク人指揮官が座っても状況は変わらなかった。赤いユニフォームのまま残れば、また1シーズンを見て過ごすことになる。それは許されない。現時点でインテル行きの噂を裏付けるものはないが、イタリア復帰を最初から排除すべきではない。
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