新しい年になっても、状況は変わらない。フェデリコ・キエーザにとって2026-27シーズンは再起の年になるはずだったが、ここ最近と比べて何も変わっていない。ユヴェントスとフィオレンティーナでプレーした経験を持つこのアタッカーは、相変わらずフィジカル面の問題に苦しめられている。直近では開幕を数日後に控えたタイミングで筋肉系の負傷を負い、リヴァプールの今季全試合をスタンド、あるいは自宅のソファーでテレビ観戦することになった。スロットの退任とイラオラの就任を受け、1997年生まれのキエーザは流れを変え、真に戦力となり、EURO2021で称賛を集めたあの姿を取り戻すことを期待していたが、事態は思うようには進んでいない。そして戦列に復帰した時には、またしても追いかける立場を強いられることになる。
フェデリコ・キエーザはどうなったのか？ 負傷離脱、リヴァプールで出場ゼロ、イタリア代表の招集メンバーからもなお外れる
イラオラの最終決断
イギリスメディアによれば、フェデリコ・キエーザは来週にもグループ練習に復帰する見込みで、10月11日（日）に予定されているマンチェスター・シティとの大一番に向けて準備を進めることになる。中断期間明けは、リヴァプールも他のビッグクラブ同様に3日おきの試合日程となる中、キエーザは出場機会をつかみ、自身の重要性を示し、序列を上げていくことを願っている。チャンスは確実に与えられるだろうが、失敗は許されない。現時点ではバルコラ、ガクポ、ヴィルツに加え、新加入のムニョス、そして今や先発組の有力な代替案となっている若手ングモハの後塵を拝している。
2026年にイタリア代表を望む
キエーザは、次の10月25日に29歳を迎えるが、まだ語るべきことも、与えられるものも多く残している。もしレッズのユニフォームで出場機会を見つけられなければ、1月に荷物をまとめることになるだろう。契約満了まであと18カ月という状況で、皆のためにもそうする必要がある。ベンチでくすぶっている余裕はない。彼はプレーしたいし、プレーしなければならない。それはイタリア代表の座を取り戻すためでもある。ガットゥーゾからの誘いを断った後、彼はマンチーニが指揮を執るイタリア代表への復帰を夢見ている。ともにEUROを制し、ともに最高の姿を見せた相手だ。11月のネーションズリーグでは出場機会を得るのは難しそうで、目標は2028年欧州選手権予選が始まる3月に置かれている。 その彼がイタリア代表で最後にプレーしたのは、2024年にドイツで行われた前回のEURO、スイスに敗れたベルリンでのラウンド16だった。
キエーザの移籍金はいくらで、年俸はいくらか
キエーザは1月に移籍市場に出される見通しで、現時点でリヴァプールの狙いは、同選手の放出で少なくとも1500万ユーロを得ることにある。獲得を望むクラブ（イタリアではナポリとインテルが関心を示している）は、ただしその年俸も考慮しなければならない。イングランドでエンリコの息子はシーズン当たり約700万ユーロの手取りを受け取っている。
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