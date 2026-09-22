キエーザは、次の10月25日に29歳を迎えるが、まだ語るべきことも、与えられるものも多く残している。もしレッズのユニフォームで出場機会を見つけられなければ、1月に荷物をまとめることになるだろう。契約満了まであと18カ月という状況で、皆のためにもそうする必要がある。ベンチでくすぶっている余裕はない。彼はプレーしたいし、プレーしなければならない。それはイタリア代表の座を取り戻すためでもある。ガットゥーゾからの誘いを断った後、彼はマンチーニが指揮を執るイタリア代表への復帰を夢見ている。ともにEUROを制し、ともに最高の姿を見せた相手だ。11月のネーションズリーグでは出場機会を得るのは難しそうで、目標は2028年欧州選手権予選が始まる3月に置かれている。 その彼がイタリア代表で最後にプレーしたのは、2024年にドイツで行われた前回のEURO、スイスに敗れたベルリンでのラウンド16だった。