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フェデリコ・キエーザと遠藤航、アンドニ・イラオラがリバプールのチャンピオンズリーグ登録メンバーから外す
欧州の舞台を逃す
フェデリコ・キエーザは、来るリーグフェーズに向けたリヴァプールのチャンピオンズリーグ登録メンバーから外れ、大きな打撃を受けた。アンドニ・イラオラ監督は、欧州大会の登録メンバーを確定するにあたり、日本代表MF遠藤航とともにこのイタリア人FWを外す判断を下した。この決定により、リヴァプールが厳しい欧州日程に備える中、このウインガーは大陸大会をめぐって再び悔しい戦列外の期間を過ごすことになった。
- APL
ウインガーに繰り返し襲いかかる悪夢
この除外はキエーザにとって既視感のある苛立ちを呼び起こすものだ。前回のシーズンでも同様に、チャンピオンズリーグの登録メンバーから外れていた。昨季、元ユベントスのキエーザが欧州でのメンバー構成に再び加わることができたのは、同胞ジョバンニ・レオーニが深刻な長期離脱の負傷を負った後だけだった。2024年9月、当初1000万ポンドの移籍で加入した後、イタリアで行われたチャンピオンズリーグの試合でリバプールデビューを途中出場で飾ったものの、大陸の舞台で継続的な出場機会はいまだにつかめていない。
スカッドのバランス調整と戦術的な選択
イラオラの決断は、大規模なスカッド再編の時期を経たリヴァプールのドレッシングルーム内で、ポジション争いがいかに熾烈であるかを浮き彫りにしている。クラブは国内外の複数の戦いを並行して戦う中、登録枠の制限とスカッドのバランスを踏まえ、難しい選択を下さなければならなかった。キエーザと並んで遠藤も登録外となる一方で、コーチングスタッフは欧州最高峰のクラブ大会の厳しさを乗り切るため、残された戦力の層に頼る必要がある。
- AFP
国内での戦いに向けて集中するため
チャンピオンズリーグの出場への道が一時的に閉ざされたことで、キエーザは当面、国内大会に完全に集中し、トレーニングで自身の価値を示さなければならない。リヴァプールは今後も過密日程が続き、その締めくくりには1月19日にイタリアの強豪インテルとの注目の欧州戦が控えている。過去と同じことが繰り返されれば、負傷者が出た場合にはシーズン後半に再びチャンスが訪れる可能性があり、このイタリア人FWにとっては再び争いに割って入る機会となるかもしれない。
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