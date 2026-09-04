この除外はキエーザにとって既視感のある苛立ちを呼び起こすものだ。前回のシーズンでも同様に、チャンピオンズリーグの登録メンバーから外れていた。昨季、元ユベントスのキエーザが欧州でのメンバー構成に再び加わることができたのは、同胞ジョバンニ・レオーニが深刻な長期離脱の負傷を負った後だけだった。2024年9月、当初1000万ポンドの移籍で加入した後、イタリアで行われたチャンピオンズリーグの試合でリバプールデビューを途中出場で飾ったものの、大陸の舞台で継続的な出場機会はいまだにつかめていない。