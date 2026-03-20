フェデリコ・キエーザが招集に応じる！リヴァプールのウイングが、ワールドカップ・プレーオフに向け、待望のイタリア代表復帰を果たす

キエーザがイタリア代表として最後にプレーしたのはユーロ2024で、アズーリはベスト16でスイスに敗れ、敗退した。この敗戦は、代表チームや指導体制に対する激しい批判を招くことになった。それ以来、彼の度重なる代表離脱は繰り返し話題となり、ガットゥーゾ監督による度重なる公のコメントへと発展した。監督はこの状況に対する不満を隠そうとはしなかった。 数ヶ月前、彼は次のように語った。「君たちもよく知っているだろう。キエーザの問題を。いつも同じことを聞いてくる。私は代表招集のたびにキエーザに電話し、常に彼と話している。問題はガットゥーゾやスタッフではない。問題を抱えているのは彼であって、私たちではない。君たちもよく知っているはずだ。いつも同じことを聞いてくるし、私はいつも同じように答えている。」

ガットゥーゾ監督は、辞退の決定は毎回選手自身によるものだったことを認め、「そう、これを説明するのはもう4回目か5回目になる」と付け加えた。 今回何が変化したのかは不明だが、キエーザが招集を受け入れたことは、サイドでの彼の創造性と直線的な突破力を欠いていたチームにとって、大きな安堵となるだろう。28歳のキエーザは今シーズン、リヴァプールで2ゴール3アシストを記録し、9月にはクラブの月間最優秀選手賞を受賞している。