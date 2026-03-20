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フェデリコ・キエーザが招集に応じる！リヴァプールのウイングが、ワールドカップ・プレーオフに向け、待望のイタリア代表復帰を果たす
「キエーザ」の物語がついに幕を閉じる
キエーザがイタリア代表として最後にプレーしたのはユーロ2024で、アズーリはベスト16でスイスに敗れ、敗退した。この敗戦は、代表チームや指導体制に対する激しい批判を招くことになった。それ以来、彼の度重なる代表離脱は繰り返し話題となり、ガットゥーゾ監督による度重なる公のコメントへと発展した。監督はこの状況に対する不満を隠そうとはしなかった。 数ヶ月前、彼は次のように語った。「君たちもよく知っているだろう。キエーザの問題を。いつも同じことを聞いてくる。私は代表招集のたびにキエーザに電話し、常に彼と話している。問題はガットゥーゾやスタッフではない。問題を抱えているのは彼であって、私たちではない。君たちもよく知っているはずだ。いつも同じことを聞いてくるし、私はいつも同じように答えている。」
ガットゥーゾ監督は、辞退の決定は毎回選手自身によるものだったことを認め、「そう、これを説明するのはもう4回目か5回目になる」と付け加えた。 今回何が変化したのかは不明だが、キエーザが招集を受け入れたことは、サイドでの彼の創造性と直線的な突破力を欠いていたチームにとって、大きな安堵となるだろう。28歳のキエーザは今シーズン、リヴァプールで2ゴール3アシストを記録し、9月にはクラブの月間最優秀選手賞を受賞している。
イタリアのプレーオフへの道
イタリアにとって、今や慣れ親しんだものの、極めて居心地の悪い状況に備えるにあたり、その一戦にかかっているものはこれ以上ないほど大きい。アズーリはノルウェーに次ぐ2位に終わり、ワールドカップへの直接出場権を逃した。今や、米国、カナダ、メキシコで開催される今夏の大会出場をかけて、過酷なプレーオフの戦いに臨まなければならない。 3月27日、ベルガモで行われる準決勝でイタリアは北アイルランドを迎え撃つが、ガットゥーゾ監督は相手を侮ることを拒んでいる。「彼らはフィジカルに優れたチームだ。決して諦めない。我々はそれに対応しなければならない。3ヶ月前から言い続けてきたことだ。プレーオフを突破しなければならないことは分かっていたし、道のりが厳しくなることも承知していた。我々は自信を持って前を見据えている」と彼は語った。
イタリアが勝ち進めば、わずか5日後の3月31日に、ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの準決勝の勝者とアウェイで対戦することになる。イタリアは過去2回のワールドカップでいずれもプレーオフの段階で敗退し、本大会出場を逃しており、今回の予選は同国史上最もプレッシャーのかかるものの一つとなっている。
若者への信頼
キエーザの復帰に加え、ガットゥーゾ監督は21歳のカリアリ所属DFマルコ・パレストラをイタリア代表に初招集した。これは、現在だけでなく将来を見据えてチームを構築する中で、若手の起用を積極的に進めている姿勢の表れだ。今後数週間のうちに控える2つの重要な試合で、この若手を起用するかどうかは、まだ定かではない。 トッテナムのゴールキーパー、ググリエルモ・ヴィカリオは、近日中にヘルニアの手術を受ける予定であるため、招集対象から外れた。
- AFP
イタリア代表の全メンバー
ゴールキーパー：エリア・カプリレ（カリアリ）、マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、アレックス・メレット（ナポリ）
ディフェンダー：アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、アレッサンドロ・ブオンジョルノ（ナポリ）、リッカルド・カラフィオリ（アーセナル）、アンドレア・カンビアソ（ユヴェントス）、ディエゴ・コッポラ（パリFC）、フェデリコ・ディマルコ（インテル）、フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）、ジャンルーカ・マンチーニ（ローマ）、 マルコ・パレストラ（カリアリ）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）、レオナルド・スピナッツォーラ（ナポリ）
MF：ニコロ・バレッラ（インテル）、ブライアン・クリスタンテ（ローマ）、ダヴィデ・フラッテシ（インテル）、マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）、ニッコロ・ピシッリ（ローマ）、サンドロ・トナリ（ニューカッスル）
フォワード：フェデリコ・キエーザ（リヴァプール）、フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、モイゼ・キーン（フィオレンティーナ）、マッテオ・ポリターノ（ナポリ）、ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）、マテオ・レテギ（アル・カディヤ）、ジャンルーカ・スカマッカ（アタランタ）
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