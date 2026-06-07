フェデリコ・キエーザがセリエA復帰への強い意欲を示した。アーネ・スロット監督率いるリヴァプールでの苦戦についても本音を語った。

キエーザのリヴァプール移籍は新章の幕開けと思われたが、現実は複雑だった。序盤は期待通りのプレーを見せたものの、このウインガーは徐々にチームから遠ざかり、全大会合計でも726分しか出場できなかった。出場機会の少なさに言及し、このフォワードはスロット監督の下で状況が悪化した経緯を率直に語った。

「2026年の初めからほとんどプレーできていない。リヴァプールとは良い関係だ。1月にクラブとスロット監督は『移籍はできない。人数も足りていない』と言った。非常事態だと理解し、受け入れた」とキエーザは『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』に語った。

「僕はプレーしたい。プレミアリーグで安定した出場機会が得られなければ、他の場所を探さなければならない。リヴァプールでの1年目はほとんどプレーできず、昨シーズンも出場機会はごくわずかだった。アメリカでの合宿に参加した後、クラブと新監督のイラオラと話し合い、それからどうなるか見ていくつもりだ」