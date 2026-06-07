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フェデリコ・キエーザがセリエA復帰への強い意欲を示した。アーネ・スロット監督率いるリヴァプールでの苦戦についても本音を語った。
アンフィールドでの悔しさとスロット時代
キエーザのリヴァプール移籍は新章の幕開けと思われたが、現実は複雑だった。序盤は期待通りのプレーを見せたものの、このウインガーは徐々にチームから遠ざかり、全大会合計でも726分しか出場できなかった。出場機会の少なさに言及し、このフォワードはスロット監督の下で状況が悪化した経緯を率直に語った。
「2026年の初めからほとんどプレーできていない。リヴァプールとは良い関係だ。1月にクラブとスロット監督は『移籍はできない。人数も足りていない』と言った。非常事態だと理解し、受け入れた」とキエーザは『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』に語った。
「僕はプレーしたい。プレミアリーグで安定した出場機会が得られなければ、他の場所を探さなければならない。リヴァプールでの1年目はほとんどプレーできず、昨シーズンも出場機会はごくわずかだった。アメリカでの合宿に参加した後、クラブと新監督のイラオラと話し合い、それからどうなるか見ていくつもりだ」
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ユヴェントスは今も心の中に
キエーザは今もユヴェントスとの絆を感じている。トリノを騒動の末に去ったが、彼は退団するつもりはなく、復帰にも前向きだ。給与要求の噂を否定し、「追い出された」と主張した。
「ユヴェントスに戻りたい」とキエーザは明かした。「高額報酬を要求したと言われるが、事実は違う。契約更新のオファーは一度もなかった。 話し合いは一度もなかった。ジュントーリとチアゴ・モッタには「フェデ、君は必要ない。新しいチームを探せ」と言われた。それでも私は幸運だった。リヴァプールのような世界トップ5のクラブで再出発できたからだ。それでもユヴェントスはいつも心にある。戻りたいと思っている。金銭についてユヴェントスと話し合ったことは一度もなく、これからも決してないだろう」
代表チームへの参加と体調面の問題
キエーザは、3月のワールドカップ予選プレーオフでイタリア代表から外れた件にも言及した。出場意欲を疑問視する声もあるが、彼はこの機会を利用して自身の体調と代表への献身を説明し、困難な時期を支えてくれた暫定監督たちに感謝を述べた。
「ガットゥーゾ監督はすでに話してくれた。彼は稀有な人物だ。怪我はつきもの。私は体調不良でコヴェルチャーノに行き、医師の判断で帰宅し、リヴァプールでも1週間半離脱した。みんなが疑うのは分かる。でも私も代表で勝ったんだ！」 ただ、イタリアがワールドカップ予選敗退となったのは本当に辛かった。私はあの青いユニフォームをとても愛している」とキエーザは語った。
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新しいシーズンに向けて
イタリア復帰が濃厚なキエーザは、移籍先を限定していない。ユヴェントスを希望しつつも、元フィオレンティーナFWは「チームの中心」でプレーしたいだけだと語る。イングランドでの2年間で成長が停滞したと感じたため、今は継続して出場することが最優先だ。
「どの選択肢にもオープンだ。重要なのはプレーすること。自分はスタメンでなければならないなどという傲慢さはない。どこであれ、ポジションを勝ち取るために戦う覚悟はできている」とキエーザは語った。