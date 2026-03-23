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フェデリコ・キエーザがイタリア代表から帰国させられた。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、リヴァプールのウイングがワールドカップ予選プレーオフに残留しても「意味がない」と述べた。
ガットゥーゾが絶対的な集中力を求める
イタリア代表のガットゥーゾ監督は、予選での再来を必死に回避しようとするチームが直面している激しいプレッシャーを痛感している。重要な一戦を控えて、監督は選手たちに完全な集中力を求めた。「緊張感があることは否定できない」と彼は認めた。「血の通っていない人間でなければ、それを感じないはずがない。しかし、我々は多くの前向きなエネルギーをうまく伝える必要がある。 言い訳は通用しない。『もっとうまくやれたのではないか』と考えるのは無意味だ。我々が考えるべきは、木曜日の一戦だけだ。ワールドカップ4回、ユーロ2回、オリンピック1回の優勝実績など忘れてしまえ。我々にとって、唯一の試合は木曜日の一戦だ。今日ここにいる選手たちは皆、何のために戦っているのか、そしてそれがどれほど重要なのかを理解している。」
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キエーザの退団に隠された真実
イタリア代表陣営から届いた最も衝撃的なニュースは、キエーザの突然の離脱だった。特に、他の負傷中のスター選手たちはチームの士気を維持するために残留していただけに、その決断は異例だった。ガットゥーゾ監督は、これまで数度の招集を断り続けていたこのウインガーが、なぜ特別に選抜されてリヴァプールに戻ることになったのかについて、容赦なく率直に語った。「彼には軽微な（身体的な）問題があり、残留しても意味がないと判断した」と説明した。 その決定についてさらに問われると、彼は選手の準備態勢に関するより根本的な問題を明かした。「選手全員が同じ心構えを持っているわけではないからだ。誰かが迷っているという話を聞いた時、私は決断を下さなければならないと悟る。我々は共に決断した。彼は自分にはまだ力がないと感じ、帰った。私はそれを受け入れなければならない」
団結を築き、笛を吹かれるのを避ける
公式の合宿が行われない期間にチームの一体感を高めるため、コーチ陣は戦術練習を中止し、ヨーロッパ各地にいる選手たちと夕食を共にした。「ホワイトボードもマーカーもなかった。サッカーや戦術について話し合うために行ったわけではなかった。 チームの結束を築くために集まったのだ」と彼は述べた。「この数ヶ月、逆境への対処法について本当に多くの努力を注いできた。一つの出来事が試合の流れを変えるべきではない。それは、どう反応し、どう対処するか次第なのだ。」
さらに、彼はミラノのサン・シーロにある悪質な雰囲気から逃れるため、試合会場をベルガモに移した。「最初のミスパスでさえ、すぐにブーイングが聞こえてくる。一方、ベルガモでプレーした時は、0-0のハーフタイムに声援を受けた。こうしたことは周期的に起こるものだ。他のスポーツで我々が勝っているのを見ると、やる気が湧いてくる。誇りを感じる。 今のところ、我々の歴史は苦戦していることを示している。だが、ここには目標を達成する大きなチャンスがある。」
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マージーサイドでの不振期
キエーザが最近、イタリア代表のワールドカッププレーオフメンバーから外されたことは、かつて有望視されていた彼のキャリアが劇的に下降線をたどっていることを浮き彫りにしている。イタリアが輝かしい勝利を収めたユーロ2020での目覚ましい活躍以来、このウインガーは著しく苦戦を強いられてきた。リヴァプールでの不運な在籍期間は、度重なる怪我と出場時間の著しい不足に悩まされてきた。 2025-26シーズンにおいて、キエーザは全大会通算32試合に出場したものの、出場時間はわずか673分に留まり、プレミアリーグでの先発出場は1試合のみ、得点もわずか2ゴールにとどまっている。その結果、コンディションとパフォーマンスの急激な低下により、彼はユーロ2024以降アズーリ（イタリア代表）のユニフォームを着用しておらず、代表としての将来はますます暗雲が立ち込めている。