フェデリコ・キエーザがイタリア代表から帰国させられた。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、リヴァプールのウイングがワールドカップ予選プレーオフに残留しても「意味がない」と述べた。

公式の合宿が行われない期間にチームの一体感を高めるため、コーチ陣は戦術練習を中止し、ヨーロッパ各地にいる選手たちと夕食を共にした。「ホワイトボードもマーカーもなかった。サッカーや戦術について話し合うために行ったわけではなかった。 チームの結束を築くために集まったのだ」と彼は述べた。「この数ヶ月、逆境への対処法について本当に多くの努力を注いできた。一つの出来事が試合の流れを変えるべきではない。それは、どう反応し、どう対処するか次第なのだ。」

さらに、彼はミラノのサン・シーロにある悪質な雰囲気から逃れるため、試合会場をベルガモに移した。「最初のミスパスでさえ、すぐにブーイングが聞こえてくる。一方、ベルガモでプレーした時は、0-0のハーフタイムに声援を受けた。こうしたことは周期的に起こるものだ。他のスポーツで我々が勝っているのを見ると、やる気が湧いてくる。誇りを感じる。 今のところ、我々の歴史は苦戦していることを示している。だが、ここには目標を達成する大きなチャンスがある。」