フェイエノールト、ロビン・ファン・ペルシーの去就に関する最終判断を明らかに　マンUの象徴的選手が自サポーターから過酷なチャントを浴びる

エールディヴィジ優勝は数学的に不可能となったが、フェイエノールトはファン・ペルシーの指揮下で築いた長期ビジョンへの取り組みを継続している。クラブがチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す中、理事会の支援はクラブの安定化を図るものだ。

「選手としても監督としても、逃げ出すつもりはない」とファン・ペルシーは断言した。「そして私は自分自身とクラブ、そして自分の働き方を信じている。チャント（野次）が私の決意を変えることはない」 我々は良いプレーをし、素晴らしいゴールを決め、効果的なビルドアップを見せたと思う。しかしコーナーキックやクロスに対する守備は改善が必要だ。これがこの試合唯一の欠点だ。チームとしての守備の仕方を考えれば、私は非常に満足している」