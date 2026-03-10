AFP
フェイエノールト、ロビン・ファン・ペルシーの去就に関する最終判断を明らかに マンUの象徴的選手が自サポーターから過酷なチャントを浴びる
オランダの象徴への取締役会支持
フェイエノールト首脳陣は、週末の険悪な雰囲気を受けてファン・ペルシー監督の去就を決定する「緊急会議」を開催した。オランダメディア『VI』によれば、42歳の指揮官が率いるロッテルダムのチームはライバルPSVに遅れを取るシーズンを送っているにもかかわらず、クラブ上層部は元ストライカーへの信頼を維持することを選択した。
この決定は、10人となったNACブレダとの3-3の引き分けという士気をくじく結果を受けたものだ。この引き分けにより、フェイエノールトは王者との差を19ポイントに広げられた。首脳陣は月曜日、デ・カイプでのプロジェクトを評価するため会合を開き、最終的にマンチェスター・ユナイテッドの象徴的存在である同氏が、困難な移行期をチームを率いるのにふさわしい人物であると結論づけた。
ファン・ペルシーがブーイングする観客に応える
遠征サポーターからの「ロビン、消えろ」というチャントに直面しても、ファン・ペルシーは批判に耐える自身の能力について強気の姿勢を崩さなかった。 「確かに聞こえたよ。でも長年の経験で厚い皮膚ができた」とESPNに語った。「これはその一部だ。心に響くことはない。フェイエノールトのために全ての決断を下している。サポーターの感情は理解するが、『サポーター』という言葉の意味は、どんな時もクラブを支えることだ」
監督は現在の苦境と、輝かしい現役時代の浮き沈みを重ね合わせた。「あの頃も批判に直面した」と彼は付け加えた。「常に粘り強く、全てを乗り越えてきた。誰もが意見を述べる権利がある。理解できる。選手時代を振り返れば、全てが完璧だったわけではない。学びの瞬間もあれば、過ちも犯した。だが今も変わらず、ロビン・ファン・ペルシーだ」
デ・カイプでのプロジェクトに固執する
エールディヴィジ優勝は数学的に不可能となったが、フェイエノールトはファン・ペルシーの指揮下で築いた長期ビジョンへの取り組みを継続している。クラブがチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す中、理事会の支援はクラブの安定化を図るものだ。
「選手としても監督としても、逃げ出すつもりはない」とファン・ペルシーは断言した。「そして私は自分自身とクラブ、そして自分の働き方を信じている。チャント（野次）が私の決意を変えることはない」 我々は良いプレーをし、素晴らしいゴールを決め、効果的なビルドアップを見せたと思う。しかしコーナーキックやクロスに対する守備は改善が必要だ。これがこの試合唯一の欠点だ。チームとしての守備の仕方を考えれば、私は非常に満足している」
ロッテルダムの巨人にとっての重要な試合
エールディヴィジ残り8試合でフェイエノールトが獲得可能な勝ち点は24。PSVから優勝を奪還する可能性は極めて低い。それでもファン・ペルシー率いるチームは残る試合で最高のパフォーマンスを発揮すべく奮闘する。日曜にはエクセルシオールと対戦し、翌週末にはデ・クラシカーでアヤックスと激突する。
