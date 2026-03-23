フェイエノールト戦で精彩を欠いたプレーを見せたラヒーム・スターリングに対し、ロビン・ファン・ペルシーが「遅かれ早かれ」という不吉な警告を発した

試合終了のホイッスルが鳴った後、ファン・ペルシーは、この注目度の高い新戦力が直面している課題について率直に語り、スターリングが懸命に努力していることは認めつつも、クラブとしては彼がリズムを取り戻すのをいつまでも待っているわけにはいかないことを認めた。元マンチェスター・ユナイテッドのストライカーは、スターリングがロンドンでの活動休止期間を経てまだ本調子に戻りきっていないことを認めつつも、プロサッカーの世界の要求は容赦ないものであると強調した。

「その2つの世界は、遅かれ早かれ一致させなければならない」とファン・ペルシーは試合後に認めた。「我々はそれに取り組んでいる。最も重要なのは、ラヒームがどんどんフィットネスを高めていくこの期間に、試合に勝っていくことだ。

「だから、彼の置かれている状況には敬意を払い、理解もしている。だが同時に、クラブとして結果を出さなければならない。2位でシーズンを終える必要がある。それだけの話だ。彼はコンディション面でも、プレー内容でも確実に前進していると思う。同時に、ボールを持っていない時の影響力、ボールを持った時の影響力を、もっと見たいと思っている。」