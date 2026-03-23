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フェイエノールト戦で精彩を欠いたプレーを見せたラヒーム・スターリングに対し、ロビン・ファン・ペルシーが「遅かれ早かれ」という不吉な警告を発した
「デ・クラシーカー」の失望
フェイエノールトでの調子を戻そうとしていたスターリングだが、日曜日の緊迫した「デ・クラシーカー」では、マーク役のルーカス・ローザを振り切ることができず、わずか55分で交代を余儀なくされるなど、大きな壁にぶつかった。 2026年1月にチェルシーとの契約を相互合意により解除した後、フリーエージェントとしてこのオランダの強豪に加入した31歳のスターリングだが、アヤックスとの1-1の引き分け戦では、かつての代名詞であった爆発的なスピードが失われているように見えた。 終盤にヤクブ・モデルのPKで勝ち点1を救い出したものの、スターリングがこのエールディヴィジのビッグマッチで影響力を発揮できなかったことは、フェイエノールトが重要なチャンピオンズリーグ出場権を獲得するために彼が十分なコンディションにあるのかという、地元での懸念を強める結果となった。
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ファン・ペルシーがスターリングの調子について言及
試合終了のホイッスルが鳴った後、ファン・ペルシーは、この注目度の高い新戦力が直面している課題について率直に語り、スターリングが懸命に努力していることは認めつつも、クラブとしては彼がリズムを取り戻すのをいつまでも待っているわけにはいかないことを認めた。元マンチェスター・ユナイテッドのストライカーは、スターリングがロンドンでの活動休止期間を経てまだ本調子に戻りきっていないことを認めつつも、プロサッカーの世界の要求は容赦ないものであると強調した。
「その2つの世界は、遅かれ早かれ一致させなければならない」とファン・ペルシーは試合後に認めた。「我々はそれに取り組んでいる。最も重要なのは、ラヒームがどんどんフィットネスを高めていくこの期間に、試合に勝っていくことだ。
「だから、彼の置かれている状況には敬意を払い、理解もしている。だが同時に、クラブとして結果を出さなければならない。2位でシーズンを終える必要がある。それだけの話だ。彼はコンディション面でも、プレー内容でも確実に前進していると思う。同時に、ボールを持っていない時の影響力、ボールを持った時の影響力を、もっと見たいと思っている。」
スターリングの将来がどうなるかは不透明だ
フェイエノールトは独走する首位PSVアイントホーフェンに大きく後れを取っており、2位を確保してチャンピオンズリーグ出場権を獲得しなければならないというプレッシャーにさらされている。こうした切迫した状況下では、特にオランダでの滞在が一時的なものであることを踏まえると、スターリングの適応期間が顕微鏡で観察されるかのように厳しく見られている。元マンチェスター・シティのスター選手は、今シーズン終了までしか契約が残っておらず、ゆっくりと適応していく余裕はほとんどない。 ファン・ペルシーはこの状況について次のように語った。「我々は双方とも、意図が極めて明確であるという点で合意している。これはシーズン終了までの契約だ。将来については双方とも非常にオープンな姿勢であり、今後の展開を見守っていくつもりだ」。チームメイトのモデールも楽観的な見方を加え、「今シーズンの残りの期間で、彼の最高のプレーが見られると確信している」と述べた。
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ヨーロッパへの最終オーディション
フェイエノールトは、チャンピオンズリーグ出場権という重要な目標を懸けて戦う中、スターリングの戦術的な規律と身体的な貢献度が厳しく問われる決定的な試合の連戦に臨むことになる。 これ以上ミスを重ねれば、欧州大会出場権が危うくなるだけでなく、4月のシーズンを左右する最終スパートにおいて、ファン・ペルシー監督の座もさらに脅かされることになる。その結果、このベテランFWは、短期契約が満了する前に、コンディションの遅れを取り戻し、依然としてハイレベルなプレーができることを証明するための、事実上の最終オーディションに臨んでいることになる。