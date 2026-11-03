54分 ゴール - スローインからバレッラがジエリンスキへ展開。センターサークルを少し越えた位置でボールを受けたジエリンスキは、攻撃への切り替えの中でゼキエルをかわしてペナルティエリア手前まで運び、ニアサイドへ強烈な左足のシュートを放ってエルンストを破った。

48分 チャンス - ペナルティエリア手前でボールを受けたスペンスは、対面する相手に仕掛けながらボールを右足に持ち替えてシュート。エルンストがセーブし、コーナーキックに逃れた。

45分 - ジエリンスキがボールを敵陣のアタッキングサードまで運び、この試合でまたしてもシュートを放つ。今度は左足で狙ったが、エルンストが飛び込んで弾いた。

43分 チャンス - フェッリへの縦パス。フェッリはマルティネスと1対1になったものの、トラップをミス。しかし、偶然にも駆け上がってきたリードへのアシストとなる。リードは右足でダイレクトシュートを放ったが、枠を越えた。

38分 チャンス - バレッラが浮き球をワンタッチで処理してジエルニスキへつなぐ。ジエルニスキはペナルティエリア手前でボディーフェイントを使ってシュートに持ち込んだが、わずかに枠を外れた。

34分 ゴール - ディマルコからバレッラを経由し、インテルが右サイドのスペンスへサイドチェンジ。イングランド人のスペンスはペナルティエリアに入ってシュート気味のクロスを放つ。相手に当たって高く上がったボールがファーサイドへ向かうと、そこでピオ・エスポジトが高く跳び、クロスバーにも助けられてヘディングで押し込んだ。

30分 チャンス - ムサがペナルティエリア内でディマルコをコーンのようにかわし、ゴールライン際まで突破してマルティネスを低い姿勢での飛び出しに追い込む。ムサはループシュートを試みたが、スペイン人GKが見事なセーブで阻んだ。

19分 インテルにピンチ - フェイエノールトのロングボールに対し、アカンジとジョゼップ・マルティネスの連係が合わない。アカンジはゴールから大きく飛び出していたGKからボールを奪う形になり、クリアをミスした。最後はエゼキエルがペナルティエリア内でコントロールを誤り、マルティネスが対応してボールを止めた。

18分 GKエルンストが足元でのクリアをミスし、インテルにペナルティエリア内でボールを奪い返す機会を与える。混戦の末にテュラムがシュートを試みたが、エルンスト自身がセーブした。

14分 チャンス - スペンスが右サイドからゴールライン際まで進むも、クロスの力加減を誤る。しかし、ボールはそのまま左サイドのフェデリコ・ディマルコのもとへ。サイドバックのディマルコはダイレクトで狙ったが、リードがコーナーキックに逃れた。

8分 ゴール - 攻撃参加したビセックがまずヴァレンテの体勢を崩し、ピオ・エスポジトのボール奪取につなげる。続いて自ら左足でファーサイドへカーブをかけたシュートを放ち、エルンストを破った。

3分 イエローカード - ハカン・チャルハノールが早くも警告を受ける。フェッリに対してスライディングで競り合ったが、ボールには触れられず。チャルハノールは激しく抗議したものの、ニーベリ主審は厳しい判定でイエローカードを提示した。

0分 ロッテルダムのデ・カイプで21時にキックオフ

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