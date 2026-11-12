クヴァラツヘリアが当面どこかへ移籍することはない。現在は不運な前十字靱帯の負傷からの回復が始まったばかりだ。25歳のFWは深刻な膝の負傷を負った。バルセロナとのチャンピオンズリーグの一戦で、一見何でもないようなチャレンジをした際のことだった。

数カ月にわたる離脱が見込まれ、長期のリハビリを終えた後には調子とコンディションを取り戻す必要がある。PSGは、所属する謙虚なスーパースターを万全の状態に戻せると確信しているだろう。

クヴァラツヘリアは世界的なスターとなった。イタリアのナポリでセリエA優勝を経験した同選手は、2025年1月に8000万ユーロ（6700万ポンド／8900万ドル）でパルク・デ・プランスに移籍して以来、プレーのレベルをさらに高めている。

昨季は公式戦で19ゴールを記録し、アシスト数も2桁に到達。チャンピオンズリーグを2連覇している。現在の要求額は1億ポンド（1億3300万ドル）を大きく上回る可能性が高い。