フヴィチャ・クヴァラツヘリアを狙うプレミアリーグ勢、PSGから引き抜くための「桁外れ」の資金があっても獲得に苦戦する理由
クヴァラツヘリアは現在、前十字靭帯損傷から回復中
クヴァラツヘリアが当面どこかへ移籍することはない。現在は不運な前十字靱帯の負傷からの回復が始まったばかりだ。25歳のFWは深刻な膝の負傷を負った。バルセロナとのチャンピオンズリーグの一戦で、一見何でもないようなチャレンジをした際のことだった。
数カ月にわたる離脱が見込まれ、長期のリハビリを終えた後には調子とコンディションを取り戻す必要がある。PSGは、所属する謙虚なスーパースターを万全の状態に戻せると確信しているだろう。
クヴァラツヘリアは世界的なスターとなった。イタリアのナポリでセリエA優勝を経験した同選手は、2025年1月に8000万ユーロ（6700万ポンド／8900万ドル）でパルク・デ・プランスに移籍して以来、プレーのレベルをさらに高めている。
昨季は公式戦で19ゴールを記録し、アシスト数も2桁に到達。チャンピオンズリーグを2連覇している。現在の要求額は1億ポンド（1億3300万ドル）を大きく上回る可能性が高い。
- Getty/GOAL
資金力のあるプレミアリーグのクラブがPSGのウインガーに関心
イングランドの資金力豊かなクラブなら、その資金を用意するのは難しくないだろう。しかし、2029年まで契約を残すクヴァラツヘリアは売却対象ではない。元PSGのMFムルンブもそれを認めている。パリマッチ・オンラインカジノとの提携で取材に応じたムルンブは、プレミアリーグから「破格」のオファーが届く可能性について、GOALにこう語った。「英国やプレミアリーグのクラブから関心を集める選手は大勢いると思う。でも、ルイス・エンリケがPSGと新契約を結んだ以上、そうした選手たちは長くフランスに残ると思う」
さらに、負傷で離脱する前のクヴァラツヘリアは世界最高の左ウインガーだったのか、ヴィニシウス・ジュニオールやルイス・ディアスらを上回る存在だったのかと問われたムルンブは、こう続けた。「クヴァラツヘリアとその2人の違いは、彼がピッチの攻守両面で貢献していることだ。何度も戻って守備をし、プレッシャーをかける。ただ、世界最高の代表チームだと人々に認められるような代表チームにいないのは、彼にとって不運なことだ。でも、PSGでは素晴らしい活躍をしている」
「今回のケガをした彼は本当に幸運だ。バロンドールではもっと高く評価されるべきだと思う。昨年、彼は世界の左ウインガーのトップ3に入っていたと思う」
ドゥエはどうすればヤマルとオリーズの域に達するのか？
PSGには強力な攻撃陣がそろう。クヴァラツヘリアとは逆のサイドでは、デジレ・ドゥエが世界屈指の注目株として台頭し、2025年には権威あるゴールデンボーイ賞を受賞した。
俊足の21歳のフランス代表選手が、相手の脅威となる右ウイングとしてラミン・ヤマルやマイケル・オリーズのレベルに達するには何が必要かと問われ、ムルンブは語った。「PSGのシステムやチーム構成を考えると、ウスマン・デンベレがいるため、デジレ・ドゥエはチームのリーダーとは見なされていなかった。だが、ここ数年で、得点やパス、アシストを通じて決定的な仕事ができることを示した。今季はあの2人のレベルに達すると思う」
「彼には必要な資質がすべて備わっている。才能があり、［キリアン］・エンバペのような絶対的なスターがいないチームにいる。エンバペが去ってから、チームはデジレ・ドゥエをリーダーとはあまり見なしていなかったと思う。だが今は、フランス代表でも彼が主導権を握っているのが見て取れるし、そう感じる。今季は非常に大きな脅威になるだろう」
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チャンピオンズリーグ王者、攻撃の選択肢が豊富
ドゥエは、これまで一度も達成したことのない1シーズン20得点を目標に据えるべきだ。それは、トップクラスの選手たちがコンスタントに到達する水準である。
クヴァラツヘリアにもその数字を記録する力は十分にあり、2027年のどこかでピッチに復帰できる日を、すでに指折り数えて待っているはずだ。プレミアリーグからの関心の兆しがあっても、実績ある左ウイングの獲得を目指すアーセナルからの関心も含め、当面は意に介さないだろう。
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