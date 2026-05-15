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フィル・フォーデンは、新契約や移籍の噂があるにもかかわらず、マンチェスター・シティで辛抱強く待つ構えだ。
アカデミー出身選手が将来を誓う
報道によると、シティはフォーデンと新たな長期契約を結ぶ間近で、これによりプレミアや欧州の強豪クラブへの移籍噂はほぼ消えた。 契約最終年を迎える25歳のフォデンは、2030年までの残留で基本合意し、さらに12か月の延長オプションが付く。出場とパフォーマンスに苦戦した2025-26シーズンにもかかわらず、合意に至った。
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フォーデンはチームの成功を最優先している
浮き沈みの激しいシーズンを振り返り、フォーデンは「ペップ・グアルディオラ監督の下でチャンスを待つ間も、プロとして姿勢を保つことが大切だ」と強調した。シティの公式サイトを通じて彼はこう語った。「まるで別人のようだった。前半戦は良かったが、後半戦は精彩を欠いた。選手なら誰にでも起こり得ることだ。それでも前へ進み、自分を信じ続けなければならない。 僕はチームプレーヤーで、いつでもチームを助けられるよう準備している。」
辛抱強さは報われる
フォデンはプレミアリーグでゴール関与100に達した。5月13日のクリスタル・パレス戦（3-0）で2アシストを決めた。彼は「タイトルには全員の力が必要だ。水曜に出場し、チームに貢献できてただただ嬉しかった。
「それが一番大事。団結して互いに支え合うこと。人間だからミスは起こる。チームには出番を待つ優れた選手たちがいる。だから僕は耐えて、練習で努力し続けるだけだった。」
- AFP
シティにとって重要な一週間
グアルディオラ率いるシティは、残り8日の正念場を迎える。現在、首位アーセナルを2ポイント差で追う。まずは土曜、ウェンブリーでチェルシーとFAカップ決勝を戦う。火曜日にはボーンマスとのアウェイ戦、さらに1週間後の日曜には優勝を争うアストン・ヴィラとのホーム最終戦が待っている。