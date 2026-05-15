フォデンはプレミアリーグでゴール関与100に達した。5月13日のクリスタル・パレス戦（3-0）で2アシストを決めた。彼は「タイトルには全員の力が必要だ。水曜に出場し、チームに貢献できてただただ嬉しかった。

「それが一番大事。団結して互いに支え合うこと。人間だからミスは起こる。チームには出番を待つ優れた選手たちがいる。だから僕は耐えて、練習で努力し続けるだけだった。」