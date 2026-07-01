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フィル・フォーデンは、マンチェスター・シティでの出場機会減少を受け、アストン・ヴィラへの移籍がなぜ「素晴らしい選択」になり得るかを語った。
ヴィラのスター、ロジャースの移籍金は1億3000万ポンドと報じられている。
「スリー・ライオンズ」のスターがヴィラ・パークを去れば、代役を獲得できるか。ロジャース売却でエメリ監督率いるチームには巨額が注入される。クラブ史上最高額となる1億3000万ポンド（1億7200万ドル）の値札が付くとされる。
PSR（選手コスト比率）やFFP（ファイナンシャル・フェアプレー）の規制は考慮が必要だが、それでもクラブには多額の資金が生まれる。そのお金で、創造性豊かな後継者を獲得できるだろう。
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フォーデンはイングランド代表のワールドカップメンバー入りを逃した
フォーデンはシティで多くのタイトルを獲得し、クラブとの絆も強い。しかし直近のパフォーマンスは停滞しており、2025-26シーズンは10得点にとどまった。このため一部ファンは移籍を提案している。
2025-26シーズンに10得点を挙げたものの、イングランド代表のW杯メンバー入りは逃した。新天地で再出発すれば、再び輝ける可能性がある。新しい挑戦とレギュラーとしての出場が、彼の情熱を再燃させるだろう。
フォーデンにとって、アストン・ヴィラへの移籍は理にかなっているだろうか？
南への移籍が関係者に有益か問われた元アストン・ヴィラFWカスカリーノは、カナダで最大15万カナダドルが当たる「ワールドカップ・カード・コレクション」キャンペーンを行うトニーベットを代表しGOALに語った。「もしそれがフィル・フォーデンに再び火をつけるなら、素晴らしい移籍だ。
キャリアには自分を奮い立たせる「何か」が必要な時期がある。トップチームでプレーすると意気込む瞬間だ。フィルがリザーブやベンチスタートから始めるのは、シティでのキャリアの始まりとは異なる。 彼はそうやってキャリアをスタートさせた。若い選手なら誰もが通る道だ。下から始めて実績を積み、途中出場を重ね、監督を説得してスタメンに入り、最終的にレギュラーになる。
フィル・フォーデンは今、その逆を歩んでいる。新監督が来れば状況は変わるかもしれないが、彼の年齢と実績を考えると、良いクラブでプレーし、再び証明する機会と飢えを得るほうが彼には必要だ。
「この1年半でフィルがどうなったか見てごらん。シティはここ数年成功を収めてきたが、フィルは結局シティでの定位置を失い、イングランド代表の招集からも外れてしまった。だから、彼は何か行動を起こさなければならないんだ。」
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将来が話題になる中、フォーデンはマンチェスター・シティと新契約を結ぶ見込み。
フォデンはマンチェスターでの契約があと12か月で満了となり、大きな決断を迫られている。すでに2030年までの新契約で合意したとも報じられている。
ただし、契約延長は移籍金を高く保つ手段ともなり得る。ペップ・グアルディオラ監督退任後、エンツォ・マレスカ新体制に移行したマンチェスター・シティは、プレミアリーグ6回とチャンピオンズリーグ1回のタイトルを持つクラブ生え抜きのスターに対し、オファーを受け入れる可能性もある。