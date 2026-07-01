南への移籍が関係者に有益か問われた元アストン・ヴィラFWカスカリーノは、カナダで最大15万カナダドルが当たる「ワールドカップ・カード・コレクション」キャンペーンを行うトニーベットを代表しGOALに語った。「もしそれがフィル・フォーデンに再び火をつけるなら、素晴らしい移籍だ。

キャリアには自分を奮い立たせる「何か」が必要な時期がある。トップチームでプレーすると意気込む瞬間だ。フィルがリザーブやベンチスタートから始めるのは、シティでのキャリアの始まりとは異なる。 彼はそうやってキャリアをスタートさせた。若い選手なら誰もが通る道だ。下から始めて実績を積み、途中出場を重ね、監督を説得してスタメンに入り、最終的にレギュラーになる。

フィル・フォーデンは今、その逆を歩んでいる。新監督が来れば状況は変わるかもしれないが、彼の年齢と実績を考えると、良いクラブでプレーし、再び証明する機会と飢えを得るほうが彼には必要だ。

「この1年半でフィルがどうなったか見てごらん。シティはここ数年成功を収めてきたが、フィルは結局シティでの定位置を失い、イングランド代表の招集からも外れてしまった。だから、彼は何か行動を起こさなければならないんだ。」