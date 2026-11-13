明らかに才能に恵まれた選手の現在と将来について問われた元イングランド代表のベントは、MrQ Live Casinoとの提携のもとで取材に応じ、GOALに語った。「フォーデンが心配だ。それに尽きる」

「代表でのことだけではない。私はずっと、ペップがいなくなったらフォーデンはどうなるのか、と話してきた。彼のサッカー教育はすべてペップ・グアルディオラによるものだからだ」

「ペップの下でプレーするには、特定のシステムで彼が求めるプレーに対応できる、特別で独自のスキルが必要だ。イングランド代表はそういうプレーをしない。世界のどのチームもそういうプレーはしないだろう？」

「だからマンチェスター・シティでプレーしていたときの彼は、極めて優れたトップレベルの選手で、最高の選手の一人だった。でも、イングランド代表でプレーするときには毎回、同じフィル・フォーデンの姿を見ることはなかった。代表ではむしろ苦戦していた」

「ペップがいなくなり、今はマンチェスター・シティでもプレーしておらず、イングランド代表のメンバーにも入っていない。だから、シティを離れて、いわば再出発し、自分を取り戻すことがフィル・フォーデンにとって最善なのかもしれないと思う」

「マレスカの指揮が始まってまだ間もないことは分かっている。それでも今のところ、フィル・フォーデンのこと、そしてペップ抜きで今後どうなっていくのかが少し心配だ」