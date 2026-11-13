フィル・フォーデンに移籍は必要か？ 元イングランド代表スターが、低迷するマンチェスター・シティの司令塔でイングランド代表からも外れた同選手の「ポスト・ペップ・グアルディオラ時代」を心配
フォーデンが2030年までの新契約にサイン
去就をめぐる多くの疑問を向けられてきたストックポート出身のフォーデンは、夏にマンチェスター・シティと新契約を結んだ。この契約により、2030年までエティハド・スタジアムにとどまる見通しで、さらに12カ月延長するオプションも含まれている。
現状では、ワンクラブマンとしてキャリアを全うする道を歩んでいる。マンチェスターの名高いアカデミーで育ったフォーデンは、飛躍のきっかけと17歳でのトップチームデビューの機会を与えてくれたクラブで、378試合に出場している。
- Getty
「次のガスコイン」、得点に直結するプレーを見せられず苦戦
フォーデンはシティでプレミアリーグを6度制したほか、FAカップ、カラバオカップ、チャンピオンズリーグでも優勝。PFA年間最優秀若手選手にも2度選ばれている。
しかし、ここ数シーズンは苦しい時期が続いている。2023-24シーズンに27ゴールを記録したものの、翌シーズンは13ゴール、昨シーズンは10ゴールに減少した。かつてイングランドサッカー界の「次のポール・ガスコイン」、そして「次のウェイン・ルーニー」と期待されたフォーデンだが、もはや先発の座は保証されていない。
フォーデンはペップ・グアルディオラの丁寧な指導の下で才能を開花させたが、カタルーニャ出身の指揮官は2026年にマンチェスターでの挑戦に終止符を打った。エンツォ・マレスカは変幻自在の才能を持つフォーデンの力をまだ最大限に引き出せていない。一方、トーマス・トゥヘルも代表では起用を見送り続けており、すでにワールドカップのメンバーから外すという手痛い決断を下している。
フォーデン、マンチェスター・シティからの移籍を検討するよう促される
明らかに才能に恵まれた選手の現在と将来について問われた元イングランド代表のベントは、MrQ Live Casinoとの提携のもとで取材に応じ、GOALに語った。「フォーデンが心配だ。それに尽きる」
「代表でのことだけではない。私はずっと、ペップがいなくなったらフォーデンはどうなるのか、と話してきた。彼のサッカー教育はすべてペップ・グアルディオラによるものだからだ」
「ペップの下でプレーするには、特定のシステムで彼が求めるプレーに対応できる、特別で独自のスキルが必要だ。イングランド代表はそういうプレーをしない。世界のどのチームもそういうプレーはしないだろう？」
「だからマンチェスター・シティでプレーしていたときの彼は、極めて優れたトップレベルの選手で、最高の選手の一人だった。でも、イングランド代表でプレーするときには毎回、同じフィル・フォーデンの姿を見ることはなかった。代表ではむしろ苦戦していた」
「ペップがいなくなり、今はマンチェスター・シティでもプレーしておらず、イングランド代表のメンバーにも入っていない。だから、シティを離れて、いわば再出発し、自分を取り戻すことがフィル・フォーデンにとって最善なのかもしれないと思う」
「マレスカの指揮が始まってまだ間もないことは分かっている。それでも今のところ、フィル・フォーデンのこと、そしてペップ抜きで今後どうなっていくのかが少し心配だ」
- Getty
エティハド・スタジアムでの熾烈なポジション争い
フォーデンは今季プレミアリーグで8試合に出場しているが、10月17日を最後に1部リーグの試合で先発しておらず、マンチェスター・ユナイテッドとのダービーでは開始わずか23分で退場処分を受けた。試合はオールド・トラッフォードで行われた。
チャンピオンズリーグのAEKアテネ戦ではハットトリックを記録したが、国内リーグでは得点への関与が少なく、エンソ・フェルナンデス、ラヤン・シェルキ、イリマン・エンディアイらからポジションを奪うのは難しい状況だ。
いずれは他クラブへの移籍がフォーデンにとって魅力的で、より現実的な選択肢となる可能性もある。イングランド代表で49試合に出場したフォーデンが移籍市場に出れば、獲得を望むクラブは少なくないだろう。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。