イングランド代表で62試合に出場したワドルは、サッカーテーマのスロットゲームを提供するプレミアムオンラインカジノ「ゲンティング・カジノ」の代表としてGOALの取材に応じた。難しい選手選考を迫られたら誰を選ぶかと問われると、彼はこう語った。「僕にとって、ロジャースは最も安定したパフォーマンスを見せている。彼のプレーをかなり見てきたが、機動力があり、強靭で、今は自信に満ちている。 ただ、ここまで多くの試合を消化しているので、ワールドカップの頃に疲労が溜まっていないかが懸念だ。

パーマーは好きだが、チェルシーは今彼にとって良い時期ではない。チームに不可欠な存在ながら、今シーズンは不安定だ。序盤は良かったが、その後調子を落とし、けがもした。それ以来、安定感に欠ける。

アーセナルのエゼも好きだが、出場時間が少ない。テクニックと視野は素晴らしい。

ベリンガムは中盤で起用したい。脚力があるから10番タイプではなく、得点力も運動量もある。ボールを受けてパスし、走る、非常にシンプルな選手だ。

創造性ならロジャース、パーマー、エゼだ。フォーデンは年齢の影響か、スタミナやけがが心配だ。今シーズンは過去の彼とは別人のようだ。

先日、代表の飛行機に乗れないかもしれないという記事を読んだ。その可能性は十分にある。今シーズン、シティで良いプレーができていない。シティで輝いた時期はあるが、今は10番を争う他の選手の方が上だと思う。