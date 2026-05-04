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フィル・フォーデンとモーガン・ギブス＝ホワイトは選外。イングランドのレジェンドが、2026年W杯に連れていきたい「10番」を3人指名
トゥヘル監督がワールドカップの26人代表メンバーを発表する期限は
イングランド代表は予選を難なく突破し、大会前の準備を終えた。トゥヘル監督は5月30日までに26人の代表メンバーを選ばなければならない。
代表の座は多くが空いているものの、一部のポジションは競争が特に激しい。とりわけ「10番」のポジションは人材が豊富で、競争が顕著だ。
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ベリンガムは10番の背後でさらに深く下がる可能性がある。
時折トゥヘル監督との関係を疑問視する声もあるが、レアル・マドリードの「ガラクティコ」ジュード・ベリンガムが起用される見込みだ。彼は中盤の「8番」として「スリー・ライオンズ」を牽引すると期待される。
より攻撃的なポジションでは、アーセナルで再評価されたエベレチ・エゼが候補に名を連ねる。一方、かつては確実視されたフォーデンは、プレミアリーグ優勝を争うマンチェスター・シティでスタメン定着と調子の回復に苦慮している。
ノッティンガム・フォレストで得点を重ねるギブス＝ホワイトも候補だが、ワドルは彼の活躍が代表のベテランを追い出すには遅すぎると見る。
3人が残ったら、イングランドはどの10番を選ぶのか？
イングランド代表で62試合に出場したワドルは、サッカーテーマのスロットゲームを提供するプレミアムオンラインカジノ「ゲンティング・カジノ」の代表としてGOALの取材に応じた。難しい選手選考を迫られたら誰を選ぶかと問われると、彼はこう語った。「僕にとって、ロジャースは最も安定したパフォーマンスを見せている。彼のプレーをかなり見てきたが、機動力があり、強靭で、今は自信に満ちている。 ただ、ここまで多くの試合を消化しているので、ワールドカップの頃に疲労が溜まっていないかが懸念だ。
パーマーは好きだが、チェルシーは今彼にとって良い時期ではない。チームに不可欠な存在ながら、今シーズンは不安定だ。序盤は良かったが、その後調子を落とし、けがもした。それ以来、安定感に欠ける。
アーセナルのエゼも好きだが、出場時間が少ない。テクニックと視野は素晴らしい。
ベリンガムは中盤で起用したい。脚力があるから10番タイプではなく、得点力も運動量もある。ボールを受けてパスし、走る、非常にシンプルな選手だ。
創造性ならロジャース、パーマー、エゼだ。フォーデンは年齢の影響か、スタミナやけがが心配だ。今シーズンは過去の彼とは別人のようだ。
先日、代表の飛行機に乗れないかもしれないという記事を読んだ。その可能性は十分にある。今シーズン、シティで良いプレーができていない。シティで輝いた時期はあるが、今は10番を争う他の選手の方が上だと思う。
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イングランドは2026年ワールドカップで60年の苦悩に終止符を打つ。
トゥヘル監督はビッグマッチ経験豊富な選手を好むため、フォーデンには朗報だ。クラブでシーズンを有終の美で飾りタイトルを取れば、W杯招集を勝ち取れるかもしれない。
エゼの招集はライバルがいるだけに驚きだが、サプライズ起用は有効だ。トゥヘルは「60年の苦杯に終止符を打つ」と信じ、負傷リスクも踏まえてメンバーを選ぶだろう。