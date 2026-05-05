『The Athletic』によると、フォーデンはプレミアリーグのクラブとの交渉のため、世界的に有名なスーパーエージェント、ピメンタに依頼した。ハーランドの代理人も務めるこのブラジル人エージェントは、アカデミー出身フォーデンの貢献度が新契約に反映されるよう全交渉を担当。この提携は、全盛期を迎えるフォーデンがトップエージェントのサポートを望んでいることを示している。