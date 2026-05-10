シティはフォーデンとの長期契約延長に向けて最終段階に入り、彼の去就に注目していたプレミアリーグや欧州の強豪クラブの期待は事実上消えた。25歳のフォーデンは現契約最終年を迎え、ライバルクラブは彼が幼少期から所属するクラブを離れる好機と見ていた。

しかし本人は残留を選び、2030年までの契約延長で基本合意した。さらに12カ月の延長オプションもあり、彼は31歳までマンチェスターに残る見込みだ。海外からの関心も報じられたが、ストックポート出身のこのMFはシティでキャリアを続ける決意を揺るがせなかった。