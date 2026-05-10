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フィル・フォーデンがマンチェスター・シティでの将来について重大な決断を下した。プレミアリーグや海外の複数クラブが、彼の移籍の可能性を注視している。
シティゼンズ、エース選手の契約を2030年まで延長へ
シティはフォーデンとの長期契約延長に向けて最終段階に入り、彼の去就に注目していたプレミアリーグや欧州の強豪クラブの期待は事実上消えた。25歳のフォーデンは現契約最終年を迎え、ライバルクラブは彼が幼少期から所属するクラブを離れる好機と見ていた。
しかし本人は残留を選び、2030年までの契約延長で基本合意した。さらに12カ月の延長オプションもあり、彼は31歳までマンチェスターに残る見込みだ。海外からの関心も報じられたが、ストックポート出身のこのMFはシティでキャリアを続ける決意を揺るがせなかった。
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不調を受け、移籍市場のライバルクラブが警戒を強めている。
2025-26シーズンの不振で、フォーデンの将来はさらに不透明になった。創造性豊かなこのMFは最近得点に苦しみ、直近25試合での関与は1ゴールのみ。最後の得点は12月中旬のクリスタル・パレス戦で、環境を変える時期だと考える人もいた。
英メディア『フットボール・インサイダー』は「新契約を望まないとすれば国内外のクラブが獲得に動いただろう。だが双方が関係を続けるとは当初から予想されていた。フォーデンは生粋のシティっ子だからだ」と伝えている。
グアルディオラ監督はアカデミー出身の選手を信頼し続けている。
統計上の不振にもかかわらず、グアルディオラ監督とシティのスタッフは、フォーデンがクラブの未来を左右すると確信している。ベルナルド・シルバやジョン・ストーンズが今夏退団する見込みで、チームに継続性を持たせるため、フォーデンの残留はスポーツ部門の最優先事項だ。
『フットボール・インサイダー』は「今季は調子を落としたかもしれないが、シティは依然として彼を全面支持し、長期的に期待している。そこで2030年までの新契約に加え、1年の延長オプションを提示するつもりだ」と付け加えた。 クラブは自クラブのアカデミー出身選手が他クラブに移籍することを望んでおらず、この新契約で合意に至った今、満足している。」
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ロドリの去就は依然として不透明だ
フォーデンの将来は決まったように見えるが、中盤の要であるロドリは違う。2024年バロンドール受賞者は怪我に悩まされ、プレミアリーグ先発は16試合のみ。契約は残り1年だ。 退団が噂されるシルバと共に、中盤再編の材料になるという見方も強まっている。ロドリは以前から「機会があればレアル・マドリードへ移籍したい」と公言しており、契約延長交渉は未だ開始されていない。シティはフォーデンの残留決定を喜ぶ一方で、中盤の要を失う現実的なリスクに直面している。